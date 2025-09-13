Zee Rajasthan
धौलपुर में सनसनी! पुलिस चौकी को उड़ाने की धमकी, इलाके में मचा हड़कंप

Rajasthan News: धौलपुर के सैपऊ में बसई नवाब पुलिस चौकी को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया. अज्ञात कॉल के बाद पुलिस ने चौकी की घेराबंदी कर तलाशी ली, कोई विस्फोटक नहीं मिला. पुलिस कॉल करने वाले की तलाश में जुटी, जांच जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Bhanu sharma
Published: Sep 13, 2025, 04:34 PM IST | Updated: Sep 13, 2025, 04:34 PM IST

धौलपुर में सनसनी! पुलिस चौकी को उड़ाने की धमकी, इलाके में मचा हड़कंप

Dholpur Bomb Threat: राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड के अंतर्गत आने वाली बसई नवाब पुलिस चौकी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शनिवार दोपहर कंट्रोल रूम पर एक अनजान कॉल आई, जिसमें चौकी में बम लगाने की बात कही गई. इस सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर यह जानकारी दी कि बसई नवाब चौकी में बम लगाया गया है और जल्द ही उसे उड़ाया जाएगा.

सूचना मिलते ही सैपऊ सीओ मौके पर पहुंचे
जैसे ही यह सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंची, तुरंत ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही सैपऊ सीओ अनूप यादव मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस बल के साथ चौकी की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. साथ ही सुरक्षा के लिहाज से बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाने के लिए जिला स्तर पर सूचना भेजी गई है. बसई नवाब चौकी में पुलिस ने चौकी परिसर के हर कोने की गहन तलाशी ली. संदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई, हालांकि अब तक कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है. इसके बावजूद पुलिस सतर्क है और जांच जारी है.

धमकी देने वाले शख्स की हो रही तलाश
पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश में जुट गई है जिसने कंट्रोल रूम पर फोन कर धमकी दी थी. कॉल डिटेल्स और नंबर की जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया यह शरारत भी हो सकती है, लेकिन पुलिस इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संभावनाओं पर काम कर रही है. इस धमकी के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. लोग पुलिस चौकी के आसपास जमा हो गए और स्थिति को समझने की कोशिश करने लगे. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें.

क्या बोले सीओ सैपऊ?
सीओ सैपऊ अनूप यादव ने बताया कि कंट्रोल रूम पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी भरा कॉल आया था. सूचना के आधार पर तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है. अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है. जल्द ही कॉल करने वाले की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

