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अंबेडकर जयंती पर भरतपुर कलेक्टर ने दिलाई संविधान की शपथ, बोले-बाबा साहेब के आदर्शों से बनेगा सशक्त भारत

Rajasthan News: भरतपुर में अंबेडकर जयंती पर जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने युवाओं से डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया और उपस्थित जनसमूह को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई. कार्यक्रम में रैली को हरी झंडी भी दिखाई गई.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 14, 2026, 12:31 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 12:31 PM IST

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अंबेडकर जयंती पर भरतपुर कलेक्टर ने दिलाई संविधान की शपथ, बोले-बाबा साहेब के आदर्शों से बनेगा सशक्त भारत

Bhimrao Ambedkar Jayanti: भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती का समारोह जिला कलेक्ट्रेट के सामने स्थित अंबेडकर पार्क में हर्षोल्लास और गरिमा के साथ आयोजित किया गया. इस दौरान जिला कलक्टर कमर चौधरी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर माल्यार्पण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. जिला कलक्टर ने बाबा साहेब के विचारों को आज के समय में बेहद प्रासंगिक बताया.

समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को बाबा साहेब के विचारों, आदर्शों और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना चाहिए. जब युवा इन विचारों को आत्मसात करेंगे, तभी भारतीय संविधान को और अधिक मजबूती मिलेगी और भारत विश्व पटल पर एक सशक्त व समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा. उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर का पूरा जीवन संघर्ष, त्याग और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है. जिला कलक्टर ने कहा कि समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को अधिकार दिलाने में बाबा साहेब की अहम भूमिका थी . उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के जरिए देश को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का मार्ग दिखाने वाले डॉ. अंबेडकर के सिद्धांत वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं. समाज में समरसता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उनके विचारों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे मजबूत हथियार बताते हुए युवाओं से इससे प्रेरणा लेने का आह्वान किया.

इस अवसर पर जिला कलक्टर ने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कार्यक्रम के अंत में जिला कलक्टर ने अधिकारियों, कर्मचारियों और आम शहरवासियों को भारतीय संविधान की रक्षा और पालन की शपथ दिलाई. वहीं, एडीएम सिटी राहुल सैनी ने सभी को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया गया.

इस अवसर पर अतिरिक्‍त जिला कलक्‍टर (प्रशासन) घनश्याम शर्मा, उपखंड अधिकारी भारती गुप्ता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्यामसुंदर शर्मा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी रामरतन, हॉर्टिकल्चर उप निदेशक जनकराज मीना, नगर निगम आरओ तेजराम मीणा, प्रेम सिंह, ऊदल सिंह, राजकुमार पप्पा, विजय सिंह, भंवर सिंह, तूफान सिंह, उदय सिंह, वीरेंद्र ,भूदेव प्रसाद, डॉ अमित, रिंकू सिंह, श्याम सिंह सागर सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे. सभी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया.

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