Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

भरतपुर में युवक की मौत पर बवाल! भाई-ताऊ शव लेकर सड़क पर लेटे

Rajasthan News: भरतपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 18 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव सड़क पर रखकर हंगामा किया और जाम लगा दिया. परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, पुलिस ने पहुंचकर समझाइश के बाद मामला शांत कराया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDevendra singh
Published:Apr 03, 2026, 05:40 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 05:40 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

भरतपुर में युवक की मौत पर बवाल! भाई-ताऊ शव लेकर सड़क पर लेटे

Bharatpur News: भरतपुर में काली की बगीची स्थित एक निजी हॉस्पिटल में एक 18 साल के लड़के की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया. हॉस्पिटल से शव उठाकर लाए और बीच सड़क पर रख प्रदर्शन करने लगे.

इतना ही नहीं मृतक का बड़ा भाई (ताऊ का लड़का) पहले ऑटो के आगे लेट गया. इसके बाद बीच सड़क पर गाड़ियां रख, वहां लेट गया और रास्ता जाम कर दिया. इधर, सूचना मिलने पर मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश की. मथुरा गेट थानाधिकारी हरलाल मीणा ने बताया- हमें सूचना मिली थी कि हॉस्पिटल के सामने बॉडी रख प्रदर्शन किया है. हॉस्पिटल पर आरोप है कि इलाज सहीं नहीं किया, जिसकी वजह से मौत हुई है. जो भी परिजन रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

मामला शुक्रवार को शहर के काली बगीची चौराहे स्थितित राज ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल का है. परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद अजय के हाथ-पैरों को रस्सिायों से बांधकर रखा. इस दौरान करीब आधे घंटे तक सड़क जाम रही. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 12:30 बजे रास्ता दोबारा खुलवाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मनोज शर्मा निवासी जगरिया जिला धौलपुर ने बताया कि मेरे भतीजे अजय (18) का एक्सीडेंट धौलपुर में हुआ था. वह अपने तीन दोस्तों के साथ मंदिर जा रहा था. तीनों फुटपाथ पर चल रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इसके बाद अजय को धौलपुर के सरकारी हॉस्पिटल ले गए. जहां सोनोग्राफी और सिटी स्कैन के बाद उसे हायर सेंटर पर रेफर किया गया.

अजय के चाचा मनोज शर्मा ने बताया कि इस पर उसे 31 मार्च को ही भरतपुर स्थित प्राइवेट हॉस्पिट राज ट्रॉमा सेंटर लेकर आ गए थे. अजय के चाचा ने आरोप लगाया कि राज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से बात की तो हम संतुष्ट नहीं हो पाए. हम जयपुर जाने लगे तो डॉक्टर अंकित बंसल ने डराया और कहा कि ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो इसकी मौत हो सकती है.

इस पर चार दिन का पैकेज डेढ़ लाख में फिक्स किया. गुरुवार को अजय के सिर का ऑपरेशन किया गया. अजय के सिर में ज्यादा चोट नहीं थी. सिर में 3 से 4 टांके आये थे. अजय का साथी सौरभ भी राज ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती है. इसके बाद वह अपने हाथ-पैर फेंकने लगा. हमने नर्सिंग स्टाफ को बोला तो कहा कि सिर के ऑपरेशन होने के बाद ऐसी ही स्थिति होती है. इसलिए इसके हाथ-पैर रस्सी से बांधने पड़ेंगेगे. इसके बाद अजय के हाथ-पैरों को ऑपरेशन के बाद रस्सी से बांध दिया गया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news