Rajasthan News: 90 फीसदी कट चुका था शटर, ऐन वक्त पर जागे सर्राफा व्यापारी और फिर...

Rajasthan News: भरतपुर के हलैना में चोरों ने सर्राफा दुकान का शटर काटकर चोरी का प्रयास किया, लेकिन मालिक के जागने पर भाग खड़े हुए. इससे पहले चोरों ने एक शराब की दुकान से नकदी चोरी की. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है.
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Bharatpur Robbery Attempt: भरतपुर के हलैना थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया. शातिर चोरों ने एक सर्राफा दुकान का 90 फीसदी शटर काट ही दिया था, लेकिन मालिक की मुस्तैदी से लाखों के जेवरात चोरी होने से बच गए. हालांकि, इससे पहले चोरों ने पास की एक शराब की दुकान से नकदी पार कर दी.
आधी रात को कटर की आवाज और जांबाज व्यापारी
मुख्य बाजार निवासी सर्राफा व्यापारी छुट्टन लाल सोनी की दुकान उनके घर के बाहर ही स्थित है. रात करीब 12:50 बजे जब पूरा कस्बा सो रहा था, तब शटर कटने की आवाज सुनकर छुट्टन लाल की नींद खुल गई. बता दें कि व्यापारी ने जैसे ही गेट खोलकर देखा, दो चोर कटर से शटर काट रहे थे. टोकने पर चोरों ने उन्हें डराने की कोशिश की. छुट्टन लाल घबराए नहीं और तुरंत घर के अंदर से लाठी लेने दौड़े. मालिक का यह रौद्र रूप देख चोरों के हौसले पस्त हो गए और वे अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. चोरी के प्रयास की पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.
शराब की दुकान में हाथ साफ, सर्राफा में नाकाम
जांच में सामने आया कि सर्राफा दुकान पर धावा बोलने से पहले चोरों ने कस्बे की एक शराब की दुकान को निशाना बनाया था. वहां से चोरों ने गल्ले में रखी नकदी चोरी कर ली. सर्राफा दुकान की घटना के बाद जब बाजार के अन्य दुकानदारों ने अपनी दुकानों की जांच की, तब इस चोरी का खुलासा हुआ. फिलहाल चोरी गई सटीक राशि का पता लगाया जा रहा है.
पुलिस की दबिश और सीसीटीवी फुटेज
घटना की सूचना मिलते ही हलैना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करवाई. थानाधिकारी बृजेंद्र ने बताया कि पुलिस की टीमें चोरों की तलाश में जुटी हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. हालांकि, अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित शिकायत मिलना बाकी है.
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