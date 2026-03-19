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भरतपुर में खेत में गेहूं काट रही महिला पर पैंथर का खूनी हमला, गर्दन दबोचकर घसीटा

Rajasthan News: भरतपुर के तेजनगर में गेहूं काट रही महिला पर पैंथर ने हमला कर गर्दन दबोच ली. बेटे के शोर मचाने पर पैंथर भाग गया. घायल महिला का रूपवास अस्पताल में इलाज जारी है, इलाके में पैंथर की सक्रियता से दहशत है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDevendra singh
Published:Mar 19, 2026, 04:24 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 04:24 PM IST

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भरतपुर में खेत में गेहूं काट रही महिला पर पैंथर का खूनी हमला, गर्दन दबोचकर घसीटा

Bharatpur Panther Attack: भरतपुर जिले के रूपवास थाना क्षेत्र में आज सुबह उस वक्त दहशत फैल गई, जब एक आदमखोर पैंथर (तेंदुए) ने खेत में काम कर रही महिला पर जानलेवा हमला कर दिया. गेहूं की फसल और झाड़ियों में छिपे पैंथर ने महिला की गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और उसे घसीटने की कोशिश की. गनीमत रही कि बेटे और ग्रामीणों के समय पर शोर मचाने से पैंथर उसे छोड़कर भाग निकला.

अचानक झाड़ियों से निकला काल
घटना तेजनगर गांव की है, जहां गुरुवार सुबह करीब 8 बजे 52 वर्षीय चंद्रवती अपने बेटे श्रीकांत के साथ खेतों में गेहूं काट रही थी. आसपास अन्य किसान भी अपने-अपने काम में जुटे थे. चंद्रवती ने बताया कि वह फसल काट रही थी, तभी अचानक झाड़ियों में छिपा पैंथर सीधे उस पर झपट पड़ा. पैंथर ने झपटते ही महिला की गर्दन को दबोच लिया. हमले के वेग से चंद्रवती जमीन पर गिर गई, जिसके बाद पैंथर उसके चेहरे और मुंह पर पंजों से चढ़ गया. महिला के मुताबिक, उस वक्त उसे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और सांस लेना दूभर हो गया था.

बेटे की बहादुरी और ग्रामीणों का शोर
पास ही मौजूद बेटे श्रीकांत ने जैसे ही मां को पैंथर के चंगुल में देखा, उसने बिना डरे जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया. वहीं चंद्रवती भी अपनी पूरी ताकत से पैंथर को धक्का देती रही और हाथ-पैर मारती रही. श्रीकांत की आवाज सुनकर आसपास के किसान लाठी-डंडे लेकर दौड़ पड़े. भारी भीड़ और शोर-शराबा देखकर पैंथर घबरा गया और महिला को अधमरा छोड़कर वापस झाड़ियों की ओर भाग गया.

अस्पताल में इलाज और दहशत का माहौल
ग्रामीणों ने लहूलुहान हालत में चंद्रवती को तुरंत रूपवास अस्पताल पहुंचाया. पैंथर के नाखूनों और दांतों के निशान महिला के गले, चेहरे और हाथों पर गहरे हैं. फिलहाल डॉक्टर्स की टीम उनका उपचार कर रही है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना के बाद से तेजनगर और आसपास के गांवों में भारी दहशत है. ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर पैंथर को जल्द से जल्द पिंजरे में कैद करने की मांग की है ताकि खेतों में काम कर रहे अन्य किसान सुरक्षित रह सकें.

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