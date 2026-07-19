/सेप्टिक टैंक हादसे के बाद डीग मदरसे में हड़कंप, IG ने किया निरीक्षण, जांच के बीच उठे बड़े सवाल

Deeg Madrasa Septic Tank Accident: डीग जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के मील गांव स्थित मदरसे में हुए सेप्टिक टैंक हादसे को लेकर जांच तेज हो गई है. रविवार को भरतपुर रेंज की आईजी प्रीति चंद्रा ने मील मदरसे पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सेप्टिक टैंक की स्थिति देखी और पूरे मामले की जानकारी ली. आईजी ने कहा कि हादसे में एक नाबालिग बच्ची की जान गई है, ऐसे में लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता. मामले की जांच पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

आईजी ने मदरसे पहुंचकर लिया घटनास्थल का जायजा

रेंज आईजी प्रीति चंद्रा ने मील मदरसे में पहुंचकर हादसे वाली जगह का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने सेप्टिक टैंक और आसपास के क्षेत्र को देखा. इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से हादसे के कारणों और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आईजी को जांच की प्रगति से अवगत कराया.

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मदरसा संचालकों से आईजी ने पूछे सवाल

निरीक्षण के दौरान आईजी प्रीति चंद्रा ने मदरसा संचालकों से कई सवाल किए. उन्होंने पूछा कि मदरसे में पुरुषों के आने-जाने पर रोक क्यों है. आईजी ने कहा कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई घटना होती है तो जांच कैसे होगी. इस सवाल पर मदरसे के मौलवी अरशद ने जवाब देते हुए कहा कि अधिकारियों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं है और सरकारी अधिकारी कभी भी मदरसे में आ सकते हैं.

बच्चों को दी जा रही सुविधाओं की ली जानकारी

आईजी ने मदरसे में बच्चों को दी जा रही शिक्षा और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली. उन्होंने वहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, रहने की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया. मील मदरसे में करीब 3500 से ज्यादा बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं. इनमें लगभग 1500 छात्राएं और 2000 छात्र शामिल हैं. इनमें बड़ी संख्या में बच्चे दूसरे राज्यों से भी आते हैं.

चार ट्रस्टी संचालकों पर दर्ज हुआ मामला

आईजी ने निरीक्षण के बाद कहा कि इस मामले में लापरवाही की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने बताया कि 16-17 साल की एक नाबालिग बच्ची की मौत हुई है, इसलिए मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. एसपी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गोपालगढ़ पुलिस थाने में मदरसे के चार ट्रस्टी संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

सेप्टिक टैंक हादसे में हुई थी बच्ची की मौत

गौरतलब है कि मील मदरसे में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से एक नाबालिग छात्रा की मौत हो गई थी, जबकि 12 अन्य छात्राएं और एक युवक बेहोश हो गए थे. हादसे के बाद पुलिस को मदरसे का गेट खुलवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था. अधिकारियों की सख्ती और चेतावनी के बाद गेट खोला गया था.

निष्पक्ष जांच के दिए निर्देश

आईजी प्रीति चंद्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए. उन्होंने कहा कि अगर जांच में किसी की भी लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस हादसे से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है.