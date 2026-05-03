/Rajasthan News: भरतपुर की पॉश कॉलोनी में RPS अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप, महिला डॉक्टर्स का जमकर हंगामा

Bharatpur News: भरतपुर शहर की प्रतिष्ठित सूर्या सिटी कॉलोनी में देर रात उस समय भारी हंगामा हो गया, जब कॉलोनी की महिलाओं ने एक सीनियर आरपीएस (RPS) स्तर के पुलिस अधिकारी पर छेड़छाड़ और पीछा (स्टाकिंग) करने के गंभीर आरोप लगाए. पीड़ित महिलाओं में से अधिकांश सरकारी डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अधिकारी की शर्मनाक हरकतों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

बैडमिंटन खेलते समय फेंकी नंबर वाली पर्ची

मामले ने तब तूल पकड़ा जब कल देर शाम कॉलोनी में बैडमिंटन खेल रही महिलाओं पर पुलिस अधिकारी ने अपना नंबर लिखकर एक चिट (पर्ची) फेंकी. बता दें कि महिलाओं के परिजनों ने जब उस नंबर पर संपर्क किया, तो वह नंबर कॉलोनी में ही रहने वाले पुलिस अधिकारी का निकला. आरोपी अधिकारी वर्तमान में भरतपुर के अभय कमांड सेंटर में तैनात है.

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एक महीने से कर रहा था पीछा

महिला डॉक्टर्स और स्थानीय निवासियों ने अधिकारी पर पिछले एक महीने से परेशान करने के आरोप लगाए हैं. महिलाएं जब ग्रुप में टहलने निकलती हैं, तो अधिकारी उनका पीछा करता है. सुबह बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने जाने से लेकर दुकान तक जाने के दौरान भी वह पीछा करता है. महिलाओं का आरोप है कि यदि वे अपना रास्ता बदलती हैं, तो वह भी पीछे-पीछे आ जाता है.

शिकायत करने पर गाली-गलौज और धमकी

जब महिलाओं के परिजनों और डॉक्टर लोकेंद्र पाल ने अधिकारी के घर जाकर इस व्यवहार की शिकायत की, तो स्थिति और बिगड़ गई. आरोप है कि पुलिस अधिकारी और उसके बच्चे ने पीड़ितों के साथ गाली-गलौज की और उन्हें धमकाया.

पुलिस की कार्रवाई और आश्वासन

हंगामे की सूचना मिलते ही चिकसाना थाना पुलिस देर रात मौके पर पहुंची. पुलिस ने आक्रोशित महिलाओं और उनके परिजनों को शांत कराया और मामले की जांच का आश्वासन दिया. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने फिलहाल मीडिया के सामने इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है. पीड़ित महिलाओं ने स्पष्ट किया है कि वे इस अधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और मामला दर्ज कराएंगी.