Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Rajasthan News: टीटागढ़ कंपनी की तानाशाही के खिलाफ मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, गेट पर दिया धरना

Rajasthan News: भरतपुर में टीटागढ़ कंपनी के मज़दूरों ने अधिकारियों के अभद्र व्यवहार और शोषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कंपनी गेट पर नारेबाजी कर रहे मजदूरों ने चेतावनी दी है कि प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ उनकी यह लड़ाई मांगें पूरी होने तक जारी रहेगी.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 11, 2026, 03:43 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 03:43 PM IST

Trending Photos

PM किसान निधि की 23वीं किस्त से पहले सबसे बड़ा अपडेट, जानें क्या आपके खाते में रुपये आएंगे या नहीं?
7 Photos
pm kisan yojana

PM किसान निधि की 23वीं किस्त से पहले सबसे बड़ा अपडेट, जानें क्या आपके खाते में रुपये आएंगे या नहीं?

Photos: टोंक जिला कलेक्टर आवास में निकला साढ़े 5 फीट का जहरीला कोबरा, सिविल डिफेंस ने किया रेस्क्यू
5 Photos
Tonk news

Photos: टोंक जिला कलेक्टर आवास में निकला साढ़े 5 फीट का जहरीला कोबरा, सिविल डिफेंस ने किया रेस्क्यू

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी

Photos: भीलवाड़ा के पास मौजूद 900 साल पुरानी धरोहर, जहां 32 खंभों पर टिकी है एक छतरी
6 Photos
rajasthan place to visit

Photos: भीलवाड़ा के पास मौजूद 900 साल पुरानी धरोहर, जहां 32 खंभों पर टिकी है एक छतरी

Rajasthan News: टीटागढ़ कंपनी की तानाशाही के खिलाफ मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, गेट पर दिया धरना

Titagarh Company Workers Protest: भरतपुर स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीटागढ़ कंपनी) में शुक्रवार को मज़दूरों और प्रबंधन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई. कंपनी के मजदूरों ने प्रबंधन की कथित तानाशाही और उत्पीड़न के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए काम बंद कर दिया और कंपनी गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया.

गाली-गलौज और शोषण अब बर्दाश्त नहीं
प्रदर्शनकारी मज़दूरों ने कंपनी के उच्चाधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. बता दें कि मजदूरों का कहना है कि कंपनी के अधिकारी उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बात-बात पर अपमानित किया जाता है.आरोप है कि प्रबंधन मज़दूरों की जायज समस्याओं को सुनने के बजाय उनका शोषण कर रहा है और उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है. मजदूरों ने बताया कि उन्होंने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन प्रबंधन ने हर बार उनकी मांगों को अनसुना कर दिया.

अधिकारियों ने साधी चुप्पी
जब मज़दूरों के विरोध और आरोपों पर कंपनी प्रबंधन का पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो अधिकारियों ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया. प्रबंधन के इस रवैये ने मजदूरों के गुस्से को और अधिक हवा दे दी है.

जब तक मांग पूरी नहीं, तब तक प्रदर्शन
कंपनी गेट पर धरने पर बैठे मज़दूरों ने दोटूक चेतावनी दी है कि उनका यह आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.

चेतावनी
मजदूरों ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रबंधन ने तत्काल वार्ता कर समाधान नहीं निकाला, तो प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा. फिलहाल कंपनी के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और बड़ी संख्या में मज़दूर नारेबाजी कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news