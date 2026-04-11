Rajasthan News: टीटागढ़ कंपनी की तानाशाही के खिलाफ मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, गेट पर दिया धरना

Rajasthan News: भरतपुर में टीटागढ़ कंपनी के मज़दूरों ने अधिकारियों के अभद्र व्यवहार और शोषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कंपनी गेट पर नारेबाजी कर रहे मजदूरों ने चेतावनी दी है कि प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ उनकी यह लड़ाई मांगें पूरी होने तक जारी रहेगी.
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Titagarh Company Workers Protest: भरतपुर स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीटागढ़ कंपनी) में शुक्रवार को मज़दूरों और प्रबंधन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई. कंपनी के मजदूरों ने प्रबंधन की कथित तानाशाही और उत्पीड़न के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए काम बंद कर दिया और कंपनी गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया.
गाली-गलौज और शोषण अब बर्दाश्त नहीं
प्रदर्शनकारी मज़दूरों ने कंपनी के उच्चाधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. बता दें कि मजदूरों का कहना है कि कंपनी के अधिकारी उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बात-बात पर अपमानित किया जाता है.आरोप है कि प्रबंधन मज़दूरों की जायज समस्याओं को सुनने के बजाय उनका शोषण कर रहा है और उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है. मजदूरों ने बताया कि उन्होंने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन प्रबंधन ने हर बार उनकी मांगों को अनसुना कर दिया.
अधिकारियों ने साधी चुप्पी
जब मज़दूरों के विरोध और आरोपों पर कंपनी प्रबंधन का पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो अधिकारियों ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया. प्रबंधन के इस रवैये ने मजदूरों के गुस्से को और अधिक हवा दे दी है.
जब तक मांग पूरी नहीं, तब तक प्रदर्शन
कंपनी गेट पर धरने पर बैठे मज़दूरों ने दोटूक चेतावनी दी है कि उनका यह आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.
चेतावनी
मजदूरों ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रबंधन ने तत्काल वार्ता कर समाधान नहीं निकाला, तो प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा. फिलहाल कंपनी के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और बड़ी संख्या में मज़दूर नारेबाजी कर रहे हैं.
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