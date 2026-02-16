Zee Rajasthan
भरतपुर में मौसम का यू-टर्न! कल गरजेंगे बादल, तेज हवाओं के साथ बरसात का अलर्ट

Rajasthan News: भरतपुर में 17–18 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदलेगा. 17 फरवरी को बादल और हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि 18 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश और 30–40 किमी/घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं. किसानों को फसल और अनाज सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है.

Published: Feb 16, 2026, 05:49 PM IST | Updated: Feb 16, 2026, 05:49 PM IST

Bharatpur Weather Update: भरतपुर में अगले दो दिनों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर 17 और 18 फरवरी को दिखाई देगा. इसका प्रभाव भरतपुर संभाग में भी महसूस किया जा सकता है.

अगले 24 घंटे में हो सकती है बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों के बाद यह सिस्टम सक्रिय होगा. 17 फरवरी को दोपहर बाद आसमान में बादल छा सकते हैं. कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं. दिन का तापमान सामान्य रह सकता है, लेकिन बादलों की वजह से हल्की ठंडक महसूस हो सकती है.

18 फरवरी को भी दिखेगा असर
18 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है. भरतपुर सहित जयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. अचानक तेज हवा और बादलों की आवाजाही से मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा.

बदलाव होगा अस्थायी
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव अस्थायी होगा, लेकिन दो दिन तक मौसम सामान्य से अलग रह सकता है. ऐसे में लोगों को खुले में कार्यक्रम रखते समय मौसम को ध्यान में रखने की सलाह दी गई है. खासकर दोपहर बाद के समय सतर्क रहने की जरूरत है.

रबी की फसलों को बचाने की कोशिश करें किसान
किसानों के लिए यह अपडेट महत्वपूर्ण है. जिन किसानों की रबी फसल पककर तैयार हो चुकी है, उन्हें फसल को बारिश से बचाने के इंतजाम करने चाहिए. खेतों में कटाई के बाद रखी फसल को ढककर सुरक्षित रखें. वहीं कृषि उपज मंडियों में खुले में रखे अनाज और अन्य कृषि उत्पादों को भी भीगने से बचाने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने इस संबंध में अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. यदि सिस्टम की तीव्रता में बदलाव होता है तो समय पर नई जानकारी दी जाएगी. फिलहाल भरतपुर के लोगों को दो दिन तक बदलते मौसम के लिए तैयार रहने की जरूरत है.

