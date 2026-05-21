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Rajasthan: डीग में ब्रज 84 कोस परिक्रमा, मंत्री बेढम ने भक्तों के पैरों में लगाई मेहंदी, दी सेवा भाव की अनूठी मिसाल

Rajasthan News: डीग में ब्रज 84 कोस परिक्रमार्थियों की सेवा के लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढम और कलेक्टर ने भक्तों के पैरों में मेहंदी लगाई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हर 1 किलोमीटर पर बिजली-पानी से लैस हाईटेक आश्रय स्थल बनाए गए हैं.

Edited byArti PatelReported byDevendra singh
Published: May 21, 2026, 03:30 PM|Updated: May 21, 2026, 03:30 PM
Rajasthan: डीग में ब्रज 84 कोस परिक्रमा, मंत्री बेढम ने भक्तों के पैरों में लगाई मेहंदी, दी सेवा भाव की अनूठी मिसाल
Image Credit: Brj 84 Kos Parikrama Jawahar Bedham

Brj 84 Kos Parikrama Jawahar Bedham: सनातन धर्म में सबसे पावन मानी जाने वाली ब्रज चौरासी (84) कोस परिक्रमा इन दिनों पूरे भक्तिभाव के साथ चल रही है. मरुधरा की धरती से इस आध्यात्मिक यात्रा के बीच सेवाभाव की एक ऐसी अद्भुत और दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी को प्रभावित किया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कड़े निर्देशों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने संवेदनशीलता और सेवा की अनूठी मिसाल पेश की. मंत्री बेढम और डीग कलेक्टर मयंक मनीष ने आश्रय स्थल में विश्राम कर रहे परिक्रमार्थियों (भक्तों) के पास बैठकर न सिर्फ उनका कुशलक्षेम जाना, बल्कि तपती गर्मी में छालों से राहत देने के लिए अपने हाथों से श्रद्धालुओं के पैरों में मेहंदी लगाई.

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हर 1 किलोमीटर पर हाईटेक अस्थाई आश्रय स्थल
भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए राज्य सरकार ब्रज की पावन धरा पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर बेहद मुस्तैद है. बता दें कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने डीग जिले में बने आश्रय स्थलों का सघन निरीक्षण किया. उन्होंने कलेक्टर मयंक मनीष के साथ मिलकर बिजली, ठंडे पानी, मेडिकल टीम, छाया, भोजन और आवास की उत्तम व्यवस्थाओं को परखा. परिक्रमार्थियों को चिलचिलाती धूप में ज्यादा पैदल न चलना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार हर एक किलोमीटर के दायरे में सभी सुविधाओं से लैस अस्थाई आश्रय स्थल बना रही है. बिजली कटौती से भक्तों को परेशानी न हो, इसके लिए हर आश्रय स्थल पर भारी-भरकम जनरेटर की सुविधा सुनिश्चित की गई है ताकि कूलर-पंखे लगातार चलते रहें.

'भजनलाल सरकार आपकी सेवा में तत्पर'-श्रद्धालुओं को दिया सीएम का संदेश
पैरों में मेहंदी लगाने के इस आत्मीय क्षण के दौरान गृह मंत्री बेढम ने सभी परिक्रमार्थियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष संदेश दिया. उन्होंने कहा-'मुख्यमंत्री जी स्वयं इस धार्मिक यात्रा और आपकी सुविधाओं को लेकर बेहद सजग हैं. भजनलाल सरकार हर एक श्रद्धालु की सेवा के लिए पूरी तत्परता से मैदान में जुटी है. हमारी कोशिश है कि ब्रज की इस पावन धरा पर कदम रखने वाले किसी भी परिक्रमार्थी को रत्ती भर भी परेशानी न होने पाए.'

सनातन में क्या है ब्रज 84 कोस परिक्रमा का धार्मिक महत्व?
हिंदू धर्मशास्त्रों में ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा का दर्जा बेहद ऊंचा और मोक्ष प्रदाता माना गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण ने इसी ब्रज क्षेत्र में अपनी आलौकिक बाल लीलाएं रची थीं. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक इस 84 कोस की परिक्रमा लगाने से जीव जन्म-मरण के बंधन से छूट जाता है और उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है.यह लगभग 252 किलोमीटर (84 कोस) लंबी एक बेहद कठिन आध्यात्मिक यात्रा है. इस पावन दायरे में कुल 12 भव्य वन, 24 उपवन, अनेक पवित्र नदियां, पौराणिक कुंड और गोवर्धन जैसे पवित्र पर्वत आते हैं. भक्त इस लीला भूमि की 'रज' (धूल) को माथे से लगाकर निहाल होते हैं.

केवल यूपी नहीं, राजस्थान के 'डीग-भरतपुर' में है इस परिक्रमा का बड़ा हिस्सा
अक्सर देश-दुनिया के लोगों में यह गलतफहमी रहती है कि ब्रज यात्रा सिर्फ उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन तक ही सीमित है. लेकिन भौगोलिक और धार्मिक दृष्टि से ऐसा बिल्कुल नहीं है. इस पावन ब्रज परिक्रमा का एक बहुत बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान के डीग और भरतपुर जिलों से होकर गुजरता है, जहां राज्य सरकार इस समय पलक-पावड़े बिछाकर देश भर से आ रहे सनातनियों की सेवा में जुटी हुई है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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