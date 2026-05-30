Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bharatpur
  • /कूनो से निकल चीता पहुंचा भरतपुर! बंध बारैठा में दिखते ही मचा हड़कंप, विभाग अलर्ट

कूनो से निकल चीता पहुंचा भरतपुर! बंध बारैठा में दिखते ही मचा हड़कंप, विभाग अलर्ट

Rajasthan News: कूनो से निकला एक चीता करौली होते हुए भरतपुर के बंध बारैठा पहुंचा, जिससे वन विभाग अलर्ट है. सैटेलाइट कॉलर से उसकी निगरानी हो रही है. अधिकारी उसके मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है. मध्यप्रदेश टीम भी ट्रैकिंग कर रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 30, 2026, 10:14 PM|Updated: May 30, 2026, 10:14 PM
कूनो से निकल चीता पहुंचा भरतपुर! बंध बारैठा में दिखते ही मचा हड़कंप, विभाग अलर्ट
Image Credit: Cheetah Seen In Bharatpur

Bharatpur News: मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर एक चीता भरतपुर जिले के बंध बारैठा क्षेत्र तक पहुंच गया है. चीता की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. वन अधिकारियों की टीम लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, जबकि मध्यप्रदेश वन विभाग की विशेष मॉनिटरिंग टीम भी उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रही है.

करौली से भरतपुर पहुंचा चीता
बारैठा रेंजर जितेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि कूनो से निकला यह चीता करौली जिले के जंगलों और वन क्षेत्रों से होते हुए भरतपुर के बंध बारैठा इलाके में पहुंचा है. चीते के गले में लगे सैटेलाइट कॉलर की मदद से उसकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही है. फिलहाल चीता स्वस्थ है और प्राकृतिक रूप से अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए यहां तक पहुंचा है.

Add Zee News as a Preferred Source

वन विभाग की टीम पूरी तरह से सतर्क
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भरतपुर वन विभाग भी पूरी तरह सतर्क है और मध्यप्रदेश की टीम को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चीते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है तथा वनकर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं.

चीता की सुरक्षा को दी जा रही है प्राथमिकता
रेंजर ने बताया कि चीता को वापस कूनो ले जाना है या कुछ समय तक उसे इसी क्षेत्र में रहने देना है, इसका निर्णय मध्यप्रदेश वन विभाग की विशेषज्ञ टीम ही करेगी. फिलहाल चीता की गतिविधियों और उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है. वन विभाग के अधिकारी लगातार उसके मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

क्या बोले वन रेंजर?

रेंजर ने बताया कि बंध बारैठा का वन क्षेत्र प्राकृतिक वन्यजीव आवास के रूप में जाना जाता है और यहां नीलगाय, सांभर, चीतल सहित कई वन्यजीव पाए जाते हैं. हाल ही में यहां कैरेकल की मौजूदगी भी पाई गई थी. अब चीता का यहां पहुंचना यहां के प्राकृतिक वन्यजीव आवास की समृद्धता का प्रमाण दे रहा है. पर्याप्त शिकार आधार और अनुकूल वन क्षेत्र होने के कारण चीता यहां तक पहुंचा हो सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में भीषण सड़क हादसा! बस-कार की टक्कर में उड़े परखच्चे, 4 की मौके पर मौत

ट्रेंडिंग न्यूज़

CM भजनलाल का भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस', 103 अफसर सस्पेंड, 6 को दिखाया बाहर का रास्ता

बीकानेर में रेत का रौद्र तांडव! विशाल बवंडर ने दिन को बनाया रात, Watch Video

अलवर में 25 फीट गहरे खेत में पलटी राजस्थान रोडवेज, बस में सवार थे 42 से अधिक यात्री

भजनलाल सरकार का बड़ा दांव, राजस्थान के इन 9 शहरों की 1 जून से बदलने जा रही है किस्मत

जयपुर समेत 7 संभागों में 'सुपर वीकेंड',आज और कल आंधी-बारिश का अलर्ट, 45°C वाले टॉर्चर से मिलेगी बड़ी राहत, जानिए मौसम विभाग की चेतावनी

कोटपूतली में 25 बदमाशों ने किया हमला, तोड़े ऑफिस के शीशे और गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

'खुद नशा करते हैं और…हनुमान बेनीवाल पर मदन राठौड़ का सबसे तीखा हमला

घर के अंदर बहाया गया खून, सिर्फ 1 KM दूर जलती मिली एक ही परिवार के 4 लोग की लाशें, पढ़ें क्राइम स्टोरी

राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

रेगिस्तान में उठा रेत का महा बवंडर, बीकानेर के आसमान में धूल का गुबार, देखें तस्वीरें

सोना-चांदी की कीमतों में लगी आग, जयपुर सर्राफा बाजार में एक दिन में इतना बढ़ा भाव, पढ़ें आज का रेट

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह शहर अपनी मिर्चों के लिए है दुनिया में फेमस!

डूंगरपुर मिड डे मील टेंडर में बड़ा खेल, शिकायत के आधे घंटे में जारी हुआ वर्क ऑर्डर

पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से कनेक्शन की जांच, राजस्थान में NIA की ताबड़तोड़ रेड से मचा हड़कंप, 2 गिरफ्तार

'सोने की खान' दुकान के नाम पर खूनी खेल, कैंपर से कार ठोकी कारोबारी पर लाठी-सरियों से हमला

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

सराफा बाजार में टूटा रिकॉर्ड, औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम! जानें ताज भाव

क्या आपने सुना है पालर पानी का नाम? रेगिस्तान में सदियों से बुझा रहा प्यास

राजस्थान के इन जिलों में आज आएगी आफत! आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

जोधपुर में पुरानी रंजिश बनी खूनी संघर्ष की वजह, बीच-बचाव करने आई गर्भवती बहन को मारी लात

राजस्थान में नौतपा के बीच बिगड़ा मौसम का मिजाज, बादल गरजने के साथ होगी भारी से अति भारी बारिश!

बारिश आते ही जन्नत बन जाता है राजस्थान, इन जगहों पर मिलता है स्वर्ग जैसा सुकून!

टोंक में पैसों का लालच देकर नाबालिग से कुकर्म, विरोध करने पर दबाया गला, इलाके में सनसनी!

IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?

राजस्थान में आंधी-तूफान का तांडव, रूह कंपाने वाला नजारा आया सामने, देखें खौफनाक Videos

राजस्थान में दिन में अंधेरा, शाम को हुई भारी बारिश, आने वाले 3 घंटों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: मौसम ने जयपुर से झालावाड़ तक मचाई तबाही, ट्रांसफार्मर फटा, बिजली गुल, 2 की मौत

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

चूरू में प्रकृति ने दिखाया 'तांडव'! दोपहर 2 बजे छा गया अंधेरा और धूल से ढक गया आसमान

कौन हैं SP बी. आदित्य, जिन्हें मिलेगा राजस्थान DGP डिस्क सम्मान, प्रतापगढ़ पुलिस में छाई खुशी

क्या टिटहरी के अंडे देते हैं बारिश का संकेत? राजस्थान की लोकमान्यताओं में फिर बढ़ी दिलचस्पी

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! सीकर-भरतपुर में तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट

राजस्थान में मौसम का तूफानी यू-टर्न! जयपुर-दौसा समेत 19 जिलों में बारिश और ओलवृष्टि का अलर्ट

अलवर में प्री-मानसून की दस्तक! नौतपा में अचानक बदला मौसम, आंधी-तूफान के साथ ही झमाझम बारिश

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

गर्मी में नहीं जाएगी बिजली! राजस्थान के 4 जिलों में विद्युत संकट होगा खत्म

खेत में दिखा नाग-नागिन के 'डांस' का अनोखा नजारा, VIDEO वायरल

होमगार्ड स्वयंसेवकों का 'कल्याण' भगवान भरोसे, खर्च के ब्यौरे पर निदेशालय मौन

आज इन जिलों को झमाझम भिगोएंगे काले बदरा, वज्रपात से भी बचने का रखें इंतजाम!

Tags:
Bharatpur News
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कूनो से निकल चीता पहुंचा भरतपुर! बंध बारैठा में दिखते ही मचा हड़कंप, विभाग अलर्ट

कूनो से निकल चीता पहुंचा भरतपुर! बंध बारैठा में दिखते ही मचा हड़कंप, विभाग अलर्ट

Bharatpur News
2

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा! बस-कार की टक्कर में उड़े परखच्चे, 4 की मौके पर मौत

jodhpur news
3

आखिर जैसलमेर में ऐसा क्या है खास? जिसे देखने देश-विदेश से उमड़ते हैं पर्यटक

Rajasthan news
4

चित्तौड़गढ़ में घूस लेते पकड़ी गई ये महिला अधिकारी, ऑफिस में मारा छापा

Rajasthan Crime
5

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर BJP का मेगा जनसंपर्क अभियान, गांव-ढाणी तक पहुंचेंगी उपलब्धियां

Rajasthan Politics