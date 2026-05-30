/कूनो से निकल चीता पहुंचा भरतपुर! बंध बारैठा में दिखते ही मचा हड़कंप, विभाग अलर्ट

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Rajasthan News: कूनो से निकला एक चीता करौली होते हुए भरतपुर के बंध बारैठा पहुंचा, जिससे वन विभाग अलर्ट है. सैटेलाइट कॉलर से उसकी निगरानी हो रही है. अधिकारी उसके मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है. मध्यप्रदेश टीम भी ट्रैकिंग कर रही है.
Bharatpur News: मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर एक चीता भरतपुर जिले के बंध बारैठा क्षेत्र तक पहुंच गया है. चीता की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. वन अधिकारियों की टीम लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, जबकि मध्यप्रदेश वन विभाग की विशेष मॉनिटरिंग टीम भी उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रही है.
करौली से भरतपुर पहुंचा चीता
बारैठा रेंजर जितेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि कूनो से निकला यह चीता करौली जिले के जंगलों और वन क्षेत्रों से होते हुए भरतपुर के बंध बारैठा इलाके में पहुंचा है. चीते के गले में लगे सैटेलाइट कॉलर की मदद से उसकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही है. फिलहाल चीता स्वस्थ है और प्राकृतिक रूप से अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए यहां तक पहुंचा है.
वन विभाग की टीम पूरी तरह से सतर्क
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भरतपुर वन विभाग भी पूरी तरह सतर्क है और मध्यप्रदेश की टीम को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चीते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है तथा वनकर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं.
चीता की सुरक्षा को दी जा रही है प्राथमिकता
रेंजर ने बताया कि चीता को वापस कूनो ले जाना है या कुछ समय तक उसे इसी क्षेत्र में रहने देना है, इसका निर्णय मध्यप्रदेश वन विभाग की विशेषज्ञ टीम ही करेगी. फिलहाल चीता की गतिविधियों और उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है. वन विभाग के अधिकारी लगातार उसके मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.
क्या बोले वन रेंजर?
रेंजर ने बताया कि बंध बारैठा का वन क्षेत्र प्राकृतिक वन्यजीव आवास के रूप में जाना जाता है और यहां नीलगाय, सांभर, चीतल सहित कई वन्यजीव पाए जाते हैं. हाल ही में यहां कैरेकल की मौजूदगी भी पाई गई थी. अब चीता का यहां पहुंचना यहां के प्राकृतिक वन्यजीव आवास की समृद्धता का प्रमाण दे रहा है. पर्याप्त शिकार आधार और अनुकूल वन क्षेत्र होने के कारण चीता यहां तक पहुंचा हो सकता है.
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