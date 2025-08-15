Zee Rajasthan
mobile app

Karauli News: करौली में धार्मिक स्थल पर मौत का रहस्य, संत के शव मिलने से फैली दहशत

Rajasthan News: खिरखड़ी निवासी 80 वर्षीय संत मोक्षानंद महाराज का शव आश्रम में संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला. ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाकर जाम लगाया. पुलिस व प्रशासन ने समझाइश कर पोस्टमार्टम कराया, रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Ashish chaturvedi
Published: Aug 15, 2025, 16:32 IST | Updated: Aug 15, 2025, 16:32 IST

Trending Photos

राजस्थान में 15 से 22 अगस्त भारी बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 15 से 22 अगस्त भारी बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

Khatu Shyam Ji: तिरंगे के रंग में सजे खाटू श्याम जी, रींगस से पैदल पहुंचे भक्त
6 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu Shyam Ji: तिरंगे के रंग में सजे खाटू श्याम जी, रींगस से पैदल पहुंचे भक्त

राजस्थान के वो गांव, जहां बीवी खुद करवाती है अपने पति की दूसरी शादी!
7 Photos
Rajasthan Rituals

राजस्थान के वो गांव, जहां बीवी खुद करवाती है अपने पति की दूसरी शादी!

इस जन्माष्टमी, राजस्थानी जायके से करें भगवान कृष्ण को खुश, जानिए क्यों 'गुलाब चूरमा' है सबसे खास
8 Photos
Janmashtami 2025

इस जन्माष्टमी, राजस्थानी जायके से करें भगवान कृष्ण को खुश, जानिए क्यों 'गुलाब चूरमा' है सबसे खास

Karauli News: करौली में धार्मिक स्थल पर मौत का रहस्य, संत के शव मिलने से फैली दहशत

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के घासीराम बाबा के गेट के पास स्थित आश्रम में रह रहे संत मोक्षानंद महाराज (उर्फ मिठ्या बाबा), निवासी खिरखड़ी, उम्र 80 वर्ष, का शव शुक्रवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला. संत पिछले करीब 30 वर्षों से इस आश्रम में निवास कर रहे थे.

रस्सी से लटका मिला था शव
सुबह करीब पांच बजे गांव भैंसा निवासी पप्पू सैनी रोजाना की तरह मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो मंदिर का दरवाजा खोलते ही उन्होंने संत मोक्षानंद को रस्सी से लटका हुआ देखा. यह देख वह घबरा गए और घटना की जानकारी खिरखड़ी व भैंसा के ग्रामीणों को दी. जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

ग्रामीणों ने जाम किया मार्ग
संत की मौत को हत्या बताते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने लकड़ियां डालकर टोडाभीम-गाजीपुर मार्ग पर कुछ देर के लिए जाम लगा दिया. ग्रामीणों का कहना है कि रात में अज्ञात बदमाशों ने छत की चैनल में रस्सी बांधकर संत की हत्या की है.

Trending Now

क्या बोले थानाधिकारी कैलाश मीना?
घटना की सूचना पर थानाधिकारी कैलाश मीना मौके पर पहुंचे. लेकिन ग्रामीण संत का शव उप जिला अस्पताल भिजवाने के बजाय मौके पर ही पोस्टमार्टम कराने की जिद पर अड़े रहे. कुछ देर बाद टोडाभीम पुलिस उपाधीक्षक मुरारी लाल मीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश कर शांत कराया. डीएसपी की बात मानते हुए ग्रामीण पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए. इसके बाद चिकित्सकों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम शुरू किया. डीएसपी मुरारी लाल मीणा ने बताया कि अभी यह कहना संभव नहीं है कि संत की मृत्यु किस प्रकार हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पोस्टमार्टम के बाद संत का चकडोल निकाला जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news