Rajasthan News: डीग में आईपीएल सट्टे पर बड़ा एक्शन, कामां पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, थार-मोबाइल जब्त

Deeg Police Raid: डीग जिले के कामां क्षेत्र में आईपीएल सीजन के साथ ही सक्रिय हुए सटोरियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी स्ट्राइक की है. जिला एसपी शरण गोपीनाथ के निर्देशन में कामां थाना पुलिस और डीएसटी (DST) टीम ने धिलावटी गांव के पास सट्टे के एक बड़े ठिकाने का भंडाफोड़ किया है.

कुलवाना रोड पर आधी रात का छापा

पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि धिलावटी गांव के समीप कुलवाना रोड पर आईपीएल मैचों पर बड़े स्तर पर सट्टा लगाया जा रहा है. बता दें कि एसपी के आदेश पर पुलिस और स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से मौके पर दबिश दी. पुलिस की अचानक दस्तक देखकर सट्टे का संचालन कर रहे तीन मुख्य बुकीज अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे.

थार गाड़ी और सट्टे के उपकरण जब्त

पुलिस ने मौके की तलाशी ली, जहां से सट्टेबाजी में इस्तेमाल होने वाला भारी साजो-सामान बरामद हुआ है. सटोरियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक थार गाड़ी जब्त की गई है. मौके से 3 कीपैड मोबाइल, 2 एंड्रॉइड मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं. सट्टे के लेनदेन का ब्यौरा दर्ज करने वाली डायरी और पेन भी पुलिस के हाथ लगे हैं.

पुलिस की अगली कार्रवाई

एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि भागने वाले तीनों सटोरियों की पहचान कर ली गई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें दबिश दे रही हैं. पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद कामां और आसपास के इलाकों में आईपीएल सट्टे से जुड़े अन्य बुकीज में खौफ का माहौल है.

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