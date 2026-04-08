Rajasthan News: डीग में दर्दनाक हादसा, रोडवेज कर्मियों को बिस्तर देने गए बुजुर्ग को कार ने कुचला, मौके पर मौत

Deeg Narayana Katta Road Accident: डीग जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणा कटता गांव में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने 65 वर्षीय बुजुर्ग की जान ले ली.तेज रफ्तार का कहर एक ऐसे व्यक्ति पर टूटा जो आधी रात को भी अपनी सेवा देने के लिए सड़क किनारे खड़ा था.

सेवा के दौरान हुआ हादसा

मृतक की पहचान नारायणा कटता निवासी तेज सिंह (65) के रूप में हुई है.तेज सिंह का काम रोडवेज बस के चालकों और परिचालकों को किराए पर बिस्तर उपलब्ध कराना था.बता दें कि मंगलवार रात उन्हें पान्हौरी गांव से एक रोडवेज चालक का फोन आया, जिसने दो बसों के लिए बिस्तर मांगे थे.तेज सिंह सड़क किनारे खड़े होकर चालक का इंतजार कर रहे थे, तभी डीग की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

चालक की सूझबूझ, पर नहीं बची जान

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद रोडवेज चालक महेंद्र शर्मा ने मानवता दिखाते हुए अपनी बस रोकी और घायल तेज सिंह को डीग जिला अस्पताल पहुँचाया.डीग में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन परिजन संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें भरतपुर ले गए.भरतपुर में भी डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की, जिसके बाद शव को वापस डीग लाया गया.बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

पुलिस की कार्रवाई

सदर थाने के एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.पुलिस के पास दुर्घटना कारित करने वाली स्विफ्ट गाड़ी के नंबर मौजूद हैं.हादसे के बाद चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं.

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