राजस्थान में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा! देवी-देवताओं की बुराई वाली किताबें बरामद, 200 लोग मौके से भागे

Deeg News: राजस्थान के डीग जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने कथित तौर पर चल रहे धर्मांतरण केंद्र का भंडाफोड़ किया. यह घटना कुम्हेर कस्बे के एक रिसोर्ट में हुई, जहां जानकारी मिलने पर दोनों संगठनों के कार्यकर्ता अचानक पहुंचे. मौके पर पहुंचते ही वहां अफरा-तफरी मच गई और धर्म परिवर्तन के लिए मौजूद लोग भागने लगे.

200 लोग मौजूद थे

सूचना के अनुसार, धर्मांतरण केंद्र पर करीब 200 लोग मौजूद थे, जिनमें लगभग 50 महिलाएं और बाकी पुरुष व बच्चे शामिल थे. बताया जा रहा है कि इन लोगों को किसी प्रलोभन या लालच के जरिए वहां बुलाया गया था. घटना की जानकारी मिलते ही कुम्हेर पुलिस को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

स्थल पर मची भगदड़

बजरंग दल के जिला संयोजक नितेश चौधरी ने बताया कि संगठन को किसी व्यक्ति से सूचना मिली थी कि कुम्हेर के एक रिसोर्ट में धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं. सूचना की पुष्टि के लिए जब टीम मौके पर पहुंची, तो अंदर का नज़ारा चौंकाने वाला था. जैसे ही टीमों ने प्रवेश किया, लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग वहां से भाग निकले.

कई धार्मिक सामग्री हुईं बरामद

मौके से पुलिस ने कई धार्मिक सामग्री बरामद की है, जिनमें बाइबल, हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ लिखी किताबें और कुछ संदिग्ध दस्तावेज शामिल हैं. नितेश चौधरी का कहना है कि कुछ धर्म गुरु भी वहां मौजूद थे, जो पुलिस पहुंचने से पहले ही फरार हो गए.

पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोप है कि लोगों को लालच और बहकावे में लाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. स्थानीय प्रशासन भी इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच में जुटा है.

