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भरतपुर में गैस उपभोक्ताओं की समस्या पर बड़ा एक्शन! कलक्टर खुद पहुंचे एजेंसी पर, सिस्टम में सुधार के निर्देश

Rajasthan News: भरतपुर में काली बगीची चौराहे पर सूरज गैस एजेंसी पर सिलेंडर की लंबी कतार देखकर जिला कलक्टर कमर चौधरी खुद मौके पर पहुंचे. उन्होंने डीएसओ को जांच और पारदर्शी आपूर्ति के निर्देश दिए. एजेंसी के समय और बैकलॉग की भी समीक्षा कर नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDevendra singh
Published: May 09, 2026, 11:19 PM|Updated: May 09, 2026, 11:19 PM
भरतपुर में गैस उपभोक्ताओं की समस्या पर बड़ा एक्शन! कलक्टर खुद पहुंचे एजेंसी पर, सिस्टम में सुधार के निर्देश
Image Credit: Bharatpur Gas Inspection

Bharatpur News: भरतपुर जिला कलक्टर कमर चौधरी आज जब शहर में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे उस समय शनिवार को काली बगीची चौराहे स्थित सूरज गैस एजेंसी पर सिलेण्डर लिए उपभोक्ताओं की सड़क पर लम्बी कतार देखकर काफिले को रोकते हुए लोगों के बीच पहुंचे और जानकारी ली तथा मौके पर ही डीएसओ को जांच कर पारदर्शिता से सिलेण्डर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

कलक्टर ने मौके से ही डीएसओ को उपभोक्ताओं की सुविधा का ध्यान में रखते हुए नियमित एलपीजी आपूर्ति के निर्देश प्रदान किये. कलक्टर के निर्देश के बाद अब एजेंसी नियमित समय पर खुलने के साथ उपभाक्ताओं को नियमित सिलेण्डर आपूर्ति होगी.

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जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देश पर सूरज गैस एजेंसी, काली की बगीची का निरीक्षण किया. गैस एजेंसी का कार्य समय प्रातः 9 बजे से सांय 5.30 बजे तक निर्धारित है परंतु आज गैस एजेंसी 10 बजे खुली थी. एजेंसी संचालक ने सिलेण्डर की गाड़ी समय पर नहीं आने की वजह से कंपनी के पोर्टल पर इसका इंद्राज करने में देरी होने व उपभोक्ताओं की पर्ची नहीं निकलने के कारण गैस एजेंसी खोलने में विलंब होना बताया.

उन्होंने बताया कि जांच के समय पाया गया कि एजेन्सी पर शुक्रवार को 273 सिलिंडर वितरित हुए तथा शनिवार को 360 सिलेण्डर प्राप्त हुए जिसमे से मई 26 तक की बुकिंग वाले उपभोक्तयो को सिलेण्डर की आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने बताया कि गैस एजेंसी पर 1542 का बैकलॉग चल रहा है, स्टॉक का मिलान भी सही पाया गया. कंपनी के सेल्स ऑफिसर को एजेंसी देरी से खुलने के संबंध अवगत कराते हुए नियमित सिलेण्डर की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा गैस एजेंसी संचालक को निर्धारित कार्य समय में एजेंसी खोलने एवं उपभोक्ताओ के लिए पर्याप्त छाया और पानी की व्यवस्था रखने हेतु निर्देशित किया गया.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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