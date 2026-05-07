Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bharatpur
  • /भरतपुर-ब्यावर एक्सप्रेस-वे पर बवाल, किसानों ने नारेबाजी कर जताया आक्रोश

भरतपुर-ब्यावर एक्सप्रेस-वे पर बवाल, किसानों ने नारेबाजी कर जताया आक्रोश

Bharatpur News: राजस्थान के  भरतपुर जिले के बयाना उपखंड क्षेत्र में भरतपुर-ब्यावर फोरलेन ग्रीन एक्सप्रेस-वे परियोजना को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है. 

Edited bySneha AggarwalReported byDevendra singh
Published: May 07, 2026, 08:24 PM|Updated: May 07, 2026, 08:24 PM
भरतपुर-ब्यावर एक्सप्रेस-वे पर बवाल, किसानों ने नारेबाजी कर जताया आक्रोश
Image Credit: Bharatpur News

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना उपखंड क्षेत्र में राज्य सरकार की प्रस्तावित भरतपुर-ब्यावर फोरलेन ग्रीन एक्सप्रेस-वे परियोजना का विरोध तेज हो गया है. गुरुवार को सिकंदरा गांव स्थित मिनी सचिवालय में भूमि अधिग्रहण को लेकर आयोजित जनसुनवाई में प्रभावित गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों और किसानों ने एकजुट होकर परियोजना का कड़ा विरोध जताया.

भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं एसडीएम दीपक मित्तल की मौजूदगी में हुई जनसुनवाई में ग्रामीणों ने कहा कि एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए हजारों बीघा उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित की जा रही है. इससे किसानों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा. कई किसानों ने बताया कि उनकी पूरी जमीन परियोजना की जद में आ रही है, जिससे उनके पास खेती के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे कई गांवों के आबादी क्षेत्र से होकर गुजरेगा. इससे सैकड़ों परिवारों के बेघर होने का खतरा है. किसानों ने यह भी बताया कि वे पहले ही अंडरग्राउंड तेल पाइपलाइन परियोजना के कारण अपनी कुछ जमीन गंवा चुके हैं.

किसानों ने आशंका जताई कि बड़े पैमाने पर कृषि भूमि सड़क में समा जाने से खेती-किसानी पूरी तरह प्रभावित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा. ग्रामीणों ने एक स्वर में परियोजना को तत्काल निरस्त करने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि अपनी जमीन और गांव बचाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं.

इस दौरान सरपंच भावना गुर्जर, पूर्व सरपंच जेपी गुर्जर, पूर्व सरपंच परमानंद छाबड़ी, बंटी गुर्जर, अनिल पाराशर, ओमप्रकाश, सुबुद्धि सिंह, रेवतीरमण, प्रताप सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. ग्रामीणों ने एसडीएम दीपक मित्तल को ज्ञापन सौंपकर परियोजना निरस्त करने की मांग भी उठाई. जनसुनवाई में सिकंदरा, नहरौली, शेरगढ़, रसेरी, मुआवली, कारबारी, नगला छीपी, नगला अर्जुन, धुरैरी, समोगर, पट्टी शहजाद और डुमरिया सहित करीब एक दर्जन गांवों के ग्रामीण शामिल हुए.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है 'लाख की चूड़ियों का शहर'?

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर सहित इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

Gold Silver Price: राजस्थान में महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें आज किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

शर्मनाक... कोटा में सिजेरियन के बाद एक और मौत, गर्दन से बहता खून, कलेक्टर विजिट के दौरान ड्रेसिंग और मुस्कुराते प्रिंसिपल

290 करोड़ से चमकेगा राजस्थान, इन इलाकों में बनाई जाएंगी 38 हाईटेक सड़कें!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

दूदू में डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा की रात्रि चौपाल, भैराणा धाम में RIICO विस्तार पर उठी आवाज

आखिर क्यों राजस्थान रॉयल्स एकदम से बदल रही अपनी जर्सी! क्या है ड्रेस चेंज करने की वजह?

राजस्थान में आज इंद्रदेव बरपाएंगे कहर! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

राजस्थान के इन लोकेशन पर इंद्रदेव होंगे मेहरबान! 16 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

JJM घोटाले में महेश जोशी को 5 दिन की पुलिस रिमांड, ACB को मिली पूछताछ की इजाजत

कोटा में वरमाला के बाद गायब हुई दुल्हन, दहेज और ठगी के आरोपों से गरमाया मामला

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान में 16,403 करोड़ से बिछेंगी 4 रेल लाइनें, अब बुलेट की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें!

Dholpur: छात्र नेता हत्याकांड मामला, 14 साल से फरार 35 हजार का इनामी शार्प शूटर गिरफ्तार

क्या आप अपने बर्थडे पर केक काटना बंद कर सकते हैं ? धौलपुर का चौंकाने वाला 'हल्ला बोल' अभियान

भैराणा धाम बनाम रीको: दूदू में 12 जगहों पर खोदे गए गड्ढे, जिंदा समाधि लेने को तैयार संत, 8 मई को आर या पार फैसला

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले! इन शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में अभी नहीं थमा बारिश-आंधी का कहर! 14 जिलों में आॉरेंज और येलो अलर्ट जारी

राजस्थान की गर्मी पर फिर अटैक करेगा मौसम! 12 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसने का प्लान बना रहे बादल

क्या आपको पता है राजस्थानी कड़क चाय में क्यों डाली जाती है अजवाइन?

करौली के टोडाभीम स्कूल में शिक्षक पर चली गोली, दो युवक हुए घायल

कक्षा से परे: UEM जयपुर कैसे खुशी, प्रतिभा और भविष्य के नेताओं को विकसित करता है

1567 नई बसों से बदलेगी राजस्थान के सफर की तस्वीर, दिल्ली-NCR से माउंट आबू तक दौड़ेगी रोडवेज की हाईटेक बसें

तेज आंधी और बारिश के बाद फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, IMD ने दी चेतावनी

राजस्थान में हिला सराफा बाजार, सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! जानें ताजा भाव

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

सीनियर IAS समित शर्मा एक बार फिर चर्चा में, सहकारिता में अब होगी "भ्रष्टाचार की सफाई"

कूनो से 100 KM का सफर तय कर धौलपुर पहुंचा चीता, वन विभाग अलर्ट

घर के बाहर पहरा देता रहा दोस्त, अंदर शख्स लूटता रहा युवती की अस्मत, रूह कंपा देगा धौलपुर गैंगरेप

राजस्थान के इस जिले में फिर कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, आज टंकी फुल कराने पर होगी बचत!

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

राजस्थान में यहां बनेगा 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम का मिजाज, 9 मई से इन इलाकों में लू और धूलभरी हवाओं का अलर्ट जारी

खुशखबरी! राजस्थान में यहां सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

Rajasthan news: खनन विभाग ने जब्त की 120 टन अवैध बजरी, पक्षपात के आरोपों से घिरे अधिकारी

रिश्वत लेकर छोड़ी मांस से भरी गाड़ी, गौरक्षकों ने पकड़ा, चालक के बयान से पुलिस महकमे में हड़कंप

Tags:
bharatpur news
rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ससुराल में खौफनाक वारदात! युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पत्नी-साले पर लगे गंभीर आरोप

ससुराल में खौफनाक वारदात! युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पत्नी-साले पर लगे गंभीर आरोप

Rajasthan Crime News
2

जयपुर में BJP का हाईवोल्टेज सेलिब्रेशन! मूवी, नारेबाजी और आतिशबाजी से गूंजा शहर

jaipur news
3

सरदारशहर में सरस डेयरी में हाई वोल्टेज ड्रामा, एमडी और चेयरमैन के बीच हुआ विवाद

Churu News
4

कोटा से उठीं दर्दनाक तस्वीरें! जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहीं 3 प्रसूताओं को जयपुर किया जाएगा एयरलिफ्ट

kota news
5

राजस्थान में नकली दूध का बड़ा खेल बेनकाब! रिफाइंड तेल और पाउडर से बन रहा था ‘जहर वाला दूध’

Rajasthan Crime News