/भरतपुर-ब्यावर एक्सप्रेस-वे पर बवाल, किसानों ने नारेबाजी कर जताया आक्रोश

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना उपखंड क्षेत्र में भरतपुर-ब्यावर फोरलेन ग्रीन एक्सप्रेस-वे परियोजना को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है.
Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना उपखंड क्षेत्र में राज्य सरकार की प्रस्तावित भरतपुर-ब्यावर फोरलेन ग्रीन एक्सप्रेस-वे परियोजना का विरोध तेज हो गया है. गुरुवार को सिकंदरा गांव स्थित मिनी सचिवालय में भूमि अधिग्रहण को लेकर आयोजित जनसुनवाई में प्रभावित गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों और किसानों ने एकजुट होकर परियोजना का कड़ा विरोध जताया.
भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं एसडीएम दीपक मित्तल की मौजूदगी में हुई जनसुनवाई में ग्रामीणों ने कहा कि एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए हजारों बीघा उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित की जा रही है. इससे किसानों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा. कई किसानों ने बताया कि उनकी पूरी जमीन परियोजना की जद में आ रही है, जिससे उनके पास खेती के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी.
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे कई गांवों के आबादी क्षेत्र से होकर गुजरेगा. इससे सैकड़ों परिवारों के बेघर होने का खतरा है. किसानों ने यह भी बताया कि वे पहले ही अंडरग्राउंड तेल पाइपलाइन परियोजना के कारण अपनी कुछ जमीन गंवा चुके हैं.
किसानों ने आशंका जताई कि बड़े पैमाने पर कृषि भूमि सड़क में समा जाने से खेती-किसानी पूरी तरह प्रभावित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा. ग्रामीणों ने एक स्वर में परियोजना को तत्काल निरस्त करने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि अपनी जमीन और गांव बचाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं.
इस दौरान सरपंच भावना गुर्जर, पूर्व सरपंच जेपी गुर्जर, पूर्व सरपंच परमानंद छाबड़ी, बंटी गुर्जर, अनिल पाराशर, ओमप्रकाश, सुबुद्धि सिंह, रेवतीरमण, प्रताप सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. ग्रामीणों ने एसडीएम दीपक मित्तल को ज्ञापन सौंपकर परियोजना निरस्त करने की मांग भी उठाई. जनसुनवाई में सिकंदरा, नहरौली, शेरगढ़, रसेरी, मुआवली, कारबारी, नगला छीपी, नगला अर्जुन, धुरैरी, समोगर, पट्टी शहजाद और डुमरिया सहित करीब एक दर्जन गांवों के ग्रामीण शामिल हुए.
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