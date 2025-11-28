Zee Rajasthan
भरतपुर के स्कूल में ‘खूंखार फीमेल डॉग’ का आतंक! 10 बच्चे-टीचर घायल, दहशत में बंद हुए क्लासरूम

Rajasthan News: भरतपुर के सरकारी स्कूल में एक फीमेल डॉग ने अब तक 10 बच्चों और टीचर को काट लिया है. डॉग स्कूल में बच्चों को जन्म देने के बाद आक्रामक हो गई. शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिससे बच्चे डर के कारण स्कूल आना भी कम कर रहे हैं.

Published: Nov 28, 2025, 07:00 PM IST | Updated: Nov 28, 2025, 07:00 PM IST

Bharatpur News: भरतपुर के सरकारी स्कूल में एक फीमेल डॉग से बच्चे इतने डरे हुए है कि यहां आने से भी वे डर रहे है. यह फीमेल डॉग 10 बच्चों और टीचर को काट चुकी है. मामला जिले के हलैना थाना इलाके के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल का है. टीचर ज्ञानवती ने बताया कि इसकी शिकायत भी वे कर चुके, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई.

राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हलैना की टीचर ज्ञानवती ने बताया कि स्कूल में करीब 2 महीने से एक फीमेल डॉग आ रही है. वह शुरुआत में किसी पर अटैक नहीं करती थी. दीपावली के त्योहार की स्कूल की छुट्टियां हुई. इस दौरान फीमेल डॉग ने स्कूल परिसर में बच्चों को जन्म दिया. छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो, फीमेल डॉग और उसके बच्चे स्कूल परिसर में ही थे.

जैसे ही बच्चे स्कूल के ग्राउंड में जाते तो, फीमेल डॉग उन पर अटैक कर देती. ऐसा करीब 1 महीने से चल रहा है. महिला टीचर ने ज्ञानवती ने बताया कि स्कूल टीचर ज्ञानवती ने बताया कि 19 नवंबर को जब मैं स्कूल आई तो गेट खोलते ही फीमेल डॉग ने मुझे काट लिया. उस दिन बच्चे नहीं आए थे. क्योंकि उस दिन प्रिपरेशन लीव थी. उसी दिन मेरे वैक्सीन लगी. अभी मेरे वैक्सीन लगना बाकी है. उन्होंने बताया कि बताया कि ये फीमेल डॉग उन्हें भी काट चुकी है. इसके अलावा 10 बच्चों पर भी हमला किया है.

स्कूल के टीचर ने कई बार टोल फ्री नंबर 181 पर शिकायत कि लेकिन, शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई. अब हालात यह हैं कि बच्चों ने फीमेल डॉग के डर के कारण स्कूल आना ही कम कर दिया है.

प्रिंसिपल तुलसीराम ने बताया कि स्थानीय गली में फीमेल डॉग ने बच्चों को जन्म दिया. जब से ही वह बच्चों को परेशान कर रही है. वह कई बार बच्चों पर हमला कर चुकी है. समाधान के लिए प्रशासन को भी बता दिया था. हमने भी फीमेल डॉग को स्कूल से बाहर करवा दिया. वह फिर भी वापस आ जाती है. बच्चों को परेशान करती है. बच्चे डरे हुए है. टीचर भागचंद ने बताया कि फीमेल डॉग के हमले के डर से बच्चे स्कूल भी नहीं आना चाह रहे है. जिन पर हमला किया उनका इलाज करवाया गया.

कक्षा 7 में पढ़ने वाली शालिनी ने बताया कि 3 दिन पहले में बाथरूम जा रही थी. इस दौरान फीमेल डॉग ने मुझे काट लिया. इसके बाद मुझे अस्पताल ले गए, जहां इंजेक्शन लगे. इसके अलावा फीमेल डॉग पांचवीं क्लास में पढ़ने वाले बादल और हिमांशु, छठी क्लास के संजू, गायत्री और रीमा, तीसरी क्लास की गुंजन और खुशी, आठवीं के अभिषेक और दिगम्बर और पहली क्लास में पढ़ने वाली निधि पर हमला कर चुकी है. वहीं 19 नवंबर को टीचर ज्ञानवती के पैरों में फीमेल डॉग ने काट लिया था.

