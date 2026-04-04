Rajasthan News: गोपालगढ़ में क्रेटा का कहर, बाइक सवार मामा-भांजे और बहन की दर्दनाक मौत, 150 मीटर तक घसीटा

Bharatpur Accident News: भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के अंधवाड़ी गांव के पास एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार क्रेटा कार ने बाइक सवार तीन लोगों को बेरहमी से कुचल दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार मामा, बहन और भांजे की जान चली गई. हादसे के बाद मौके पर मची चीख-पुकार ने हर किसी का दिल दहला दिया.

बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था भाई

जानकारी के अनुसार, हरियाणा के नूंह (रेहना गांव) निवासी नजाकत अली (28) अपनी बहन मुस्सी (38) और 15 वर्षीय भांजे मोनिस को बाइक पर बैठाकर उनके ससुराल जोतरी गांव छोड़ने जा रहा था. जैसे ही वे अंधवाड़ी गांव के पास पहुंचे, सामने से काल बनकर आई क्रेटा कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर लगते ही मुस्सी और किशोर मोनिस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल नजाकत अली को आनन-फानन में अलवर रेफर किया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसे थम गईं.

प्रत्यक्षदर्शियों की रूह कांप गई

हादसे का सबसे भयावह पहलू यह रहा कि टक्कर मारने के बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी. चश्मदीदों के मुताबिक, कार सवार तीनों पीड़ितों को करीब 100 से 150 मीटर तक सड़क पर घसीटता हुआ ले गया. सड़क पर फैले खून और चीखों ने पूरे इलाके में आक्रोश भर दिया है.

पीछे छूट गए तीन मासूम बच्चे

मृतक नजाकत अली अपने पांच भाइयों में तीसरे नंबर पर था और मेहनत-मजदूरी व खेती कर अपने परिवार का पेट पालता था. उसके पीछे अब उसके तीन छोटे बच्चे और रोता-बिलखता परिवार रह गया है. इस हादसे ने एक झटके में पूरे परिवार की खुशियां उजाड़ दीं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की कार्रवाई

हादसे के बाद आरोपी चालक अपनी क्रेटा कार को मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. सूचना मिलते ही गोपालगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया है.शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-