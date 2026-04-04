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Rajasthan News: गोपालगढ़ में क्रेटा का कहर, बाइक सवार मामा-भांजे और बहन की दर्दनाक मौत, 150 मीटर तक घसीटा

Rajasthan News: भरतपुर के अंधवाड़ी में तेज रफ्तार क्रेटा ने बाइक सवार मामा-भांजे और बहन को कुचल दिया. हादसे में तीनों की मौत हो गई. चालक पीड़ितों को 150 मीटर तक घसीटता रहा और कार छोड़कर फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByJugal Kishore
Published:Apr 04, 2026, 12:18 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 12:18 PM IST

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Rajasthan News: गोपालगढ़ में क्रेटा का कहर, बाइक सवार मामा-भांजे और बहन की दर्दनाक मौत, 150 मीटर तक घसीटा

Bharatpur Accident News: भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के अंधवाड़ी गांव के पास एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार क्रेटा कार ने बाइक सवार तीन लोगों को बेरहमी से कुचल दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार मामा, बहन और भांजे की जान चली गई. हादसे के बाद मौके पर मची चीख-पुकार ने हर किसी का दिल दहला दिया.

बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था भाई
जानकारी के अनुसार, हरियाणा के नूंह (रेहना गांव) निवासी नजाकत अली (28) अपनी बहन मुस्सी (38) और 15 वर्षीय भांजे मोनिस को बाइक पर बैठाकर उनके ससुराल जोतरी गांव छोड़ने जा रहा था. जैसे ही वे अंधवाड़ी गांव के पास पहुंचे, सामने से काल बनकर आई क्रेटा कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर लगते ही मुस्सी और किशोर मोनिस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल नजाकत अली को आनन-फानन में अलवर रेफर किया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसे थम गईं.

प्रत्यक्षदर्शियों की रूह कांप गई

हादसे का सबसे भयावह पहलू यह रहा कि टक्कर मारने के बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी. चश्मदीदों के मुताबिक, कार सवार तीनों पीड़ितों को करीब 100 से 150 मीटर तक सड़क पर घसीटता हुआ ले गया. सड़क पर फैले खून और चीखों ने पूरे इलाके में आक्रोश भर दिया है.

पीछे छूट गए तीन मासूम बच्चे
मृतक नजाकत अली अपने पांच भाइयों में तीसरे नंबर पर था और मेहनत-मजदूरी व खेती कर अपने परिवार का पेट पालता था. उसके पीछे अब उसके तीन छोटे बच्चे और रोता-बिलखता परिवार रह गया है. इस हादसे ने एक झटके में पूरे परिवार की खुशियां उजाड़ दीं.

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पुलिस की कार्रवाई
हादसे के बाद आरोपी चालक अपनी क्रेटा कार को मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. सूचना मिलते ही गोपालगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया है.शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी हैं.

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