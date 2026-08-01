/भरतपुर में जमीन के टुकड़े ने तोड़ा रिश्ता! पति, देवर-देवरानी ने दो बहनों पर बरसाए लाठी-डंडे

Bharatpur News: भरतपुर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर दो बहनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि दोनों महिलाओं के पति, देवर और देवरानी ने मिलकर उनकी लाठी-डंडों से पिटाई कर दी. हमले में दोनों बहनों को कई जगह चोटें आईं. किसी तरह जान बचाकर उन्होंने पुलिस को फोन किया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पीड़ित बहनों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है.

जमीन के प्लॉट को लेकर चल रहा था विवाद

जानकारी के अनुसार, सुमन और राजकुमारी की शादी जोगेंद्र और विनोद से हुई है. बताया जा रहा है कि विनोद ने एक प्लॉट अपने दो भाइयों देवेंद्र और गोविंद के नाम कर दिया था. इसी बात को लेकर काफी समय से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था. परिवार में इस मुद्दे को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी.

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शराब पीकर घर पहुंचा, फिर शुरू हुआ झगड़ा

बताया गया कि शनिवार सुबह विनोद शराब पीकर घर पहुंचा. राजकुमारी ने जब उसे शराब पीने को लेकर टोका तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया. इसी दौरान घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया.

समझाने पहुंची बहन भी बनी निशाना

राजकुमारी और विनोद के बीच झगड़ा होता देख सुमन बीच-बचाव करने पहुंची. आरोप है कि विनोद ने दोनों बहनों के साथ मारपीट शुरू कर दी. कुछ ही देर बाद देवेंद्र और गोविंद भी अपनी पत्नियों जयश्री और योगेंद्री के साथ वहां पहुंच गए. आरोप है कि पांचों ने मिलकर दोनों बहनों को लाठी-डंडों से पीटा. मारपीट से बचने के लिए सुमन किसी तरह कमरे में जाकर छिप गई.

पुलिस को फोन कर बचाई जान

कमरे में पहुंचने के बाद सुमन ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर मदद मांगी. सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों घायल महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल पहुंचाया.

दोनों बहनों के शरीर पर आईं चोटें

अस्पताल में जांच के दौरान दोनों महिलाओं के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना के बाद परिवार में तनाव का माहौल बना हुआ है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

दोनों बहनों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दे दी है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.