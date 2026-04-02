गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने किया नव अखाड़े का उद्घाटन, कुश्ती परंपरा को आगे बढ़ाने पर दिया जोर

Bharatpur News: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गुरुवार को हनुमान जयंती के अवसर पर वायुवक्ष बगीची पर जन सहयोग से संचालित हनुमान कुश्ती अखाड़े का उद्घाटन किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्य्क्ष शिवानी दायमा ने की. जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व राजस्थान केशरी नत्थन पहलवान रहे.

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अथिति राज्यमंत्री बेढम ने कहा कि ब्रज क्षेत्र में मल्ल विद्या की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम के समय से जुड़ा हुआ है. उन्होंने बताया कि उस समय शुद्ध खान-पान एवं दूध-दही की परंपरा के कारण प्रत्येक परिवार में कुश्ती से जुड़ा कोई न कोई व्यक्ति अवश्य होता था, जिससे क्षेत्र में मल्ल कला का व्यापक विकास हुआ.

उन्होंने कहा कि भरतपुर जिले के अनेक पहलवानों ने राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम गौरवान्वित किया है. हनुमान शाला एवं अखाड़ों के माध्यम से कुश्ती खेल को जीवित रखा गया है और यहां के पहलवानों ने विभिन्न अखाड़ों में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए पहचान बनाई है.

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गृह राज्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर, डीग एवं धौलपुर क्षेत्र के पहलवानों का एक समय पूरे राजस्थान में दबदबा रहा है तथा उन्होंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. वर्तमान समय में कुश्ती प्रतियोगिताओं में बदलाव आया है और मिट्टी के अखाड़ों के स्थान पर अब मैट पर कुश्ती आयोजित की जा रही है. उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर, विशेषकर ओलंपिक में भागीदारी के लिए मैट पर कुश्ती का प्रशिक्षण आवश्यक है. इसी उद्देश्य से नए खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें. उन्होंने कहा कि कई युवा खिलाड़ियों ने स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर मैट कुश्ती में गोल्ड मेडल प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में खेल, रोजगार, शिक्षा एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य किए जा रहे हैं. भरतपुर में भी विभिन्न विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है. उन्होंने काली की बगीची स्थित हनुमान मंदिर के नव अखाड़े के विकास हेतु टीन शेड निर्माण, मार्ग सुदृढ़ीकरण एवं कुंड की चारदीवारी एवं सौंदर्यकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही.

इस दौरान राज्यमंत्री ने कुश्ती मैट पर पहलवानों से मुलाकात कर उन्हें खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया. कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त श्रवण बिश्नोई, जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, गिरधारी तिवारी, गिरधारी गुप्ता, देवेंद्र चावड़, विनोद कोठारी, रविंद्र जैन,संजीव खण्डेलवाल चीनिया सहित अन्य खिलाड़ी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

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