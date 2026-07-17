/"मेरे रहते नकली बीज और खाद बिके तो कृषि मंत्री रहने का कोई हक नहीं" - किरोड़ी लाल मीणा

Kirodi Lal Meena: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने भरतपुर जिले के भुसावर में कृषि महाविद्यालय के नवीन भवन के लोकार्पण समारोह में किसानों को खेती, खाद और नकली उर्वरकों को लेकर बड़ी सलाह दी. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े थे. इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों से रासायनिक खादों का संतुलित उपयोग करने और जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की अपील की. साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की भी जानकारी दी.

रासायनिक खाद के अधिक इस्तेमाल पर जताई चिंता

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, “मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, वह जो अंधाधुंध बेशुमार केमिकल फर्टीलाइजर अपनी फसलों में जो डाल रहे हैं, उससे हमारी भूमि और जमीन की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है. मिट्टी की ताकत कम हो रही है, पैदावार बढ़ाने के लोभ में, हम जो यूरिया व डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम ह्यूमन लाइफ पर भी पड़ रहा है.”

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उन्होंने आगे कहा, “आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारी उसी की देन है. केमिकल फर्टीलाइजर का अंधाधुंध उपयोग इसका बहुत बड़ा कारण है. किसानों को मेरी सलाह फर्टीलाइजर सन्तुलित इस्तेमाल करो, मिट्टी का परीक्षण कराओ, कृषि विभाग के अफसरों व कार्मिको से सलाह लो.”

जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह

किरोड़ी मीणा ने किसानों से कहा, “किसान ओरगेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें, नेचरुल फार्मिंग की तरफ बढ़ें, जहरीले केमिकल से हम हमारे खेतों को बचाएं.” उन्होंने बताया कि खेती में उपयोग होने वाले कुछ उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर उन्होंने खुद गहराई से जांच की है.

नकली खाद के 16 प्लांट पकड़े

कृषि मंत्री ने कहा, “मैंने बड़ी गहराई में जाकर इसकी जानकारी की है कि फर्टीलाइजर जो असली मिल रहा है वो तो ठीक है लेकिन कुछ व्यापारी अधिक मुनाफे के चक्कर में नकली फर्टीलाइजर भी दे रहे हैं.”

उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, “मैं जैसे एमएलए मंत्री बना तो अपने विधानसभा क्षेत्र में गया. वहां पर अमरूद की खेती बढ़ी मात्रा में होती है. वहां पर एक किसान ने मुझे बताया कि तीन दिन पहले डाला गया फर्टीलाइजर गल नहीं रहा है. मैं उसकी गहराई में गया और वहां तक पहुंच गया जहां पर नकली खाद तैयार हो रहा है. 16 ऐसे प्लांट हमने पकड़े, जो मार्बल की स्लरी और सीमेंट डालकर खाद तैयार कर रहे थे. किसान को नकली खाद देकर उसे लूट रहे थे.”

नकली खाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई

किरोड़ी मीणा ने कहा, “मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे रहते अगर नकली खाद, नकली बीज और नकली पेस्टीसाइड बिकता है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल का कृषि मंत्री रहना बेकार है.” उन्होंने बताया कि विभाग ने व्यापक कार्रवाई करते हुए 113 एफआईआर दर्ज कीं, 28 लोगों के लाइसेंस निरस्त किए और 50 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए. हजारों निरीक्षण भी किए गए.

खाद की उपलब्धता और केंद्र सरकार की तैयारी

खाद की उपलब्धता को लेकर मंत्री ने कहा, “इस बार स्थिति विपरीत है जहां से फर्टीलाइजर आता है वहां युद्ध हो रहा है, हारमुज बन्द है, लेकिन केंद्र सरकार फर्टीलाइजर की कमी ना हो इसके अल्टरनेटिव पर विचार कर रही है. हल्की फुल्की कमी हो सकती है लेकिन किसान भाइयों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है. हमारी सरकार हर दुख दर्द में राजस्थान के किसान के साथ खड़ी है.”

नकली खाद बेचने वालों पर आएगा सख्त कानून

किरोड़ी मीणा ने कहा, “राजस्थान में हमारे द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का असर यह हुआ कि दिल्ली ने तय किया, केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब नकली फर्टीलाइजर, नकली पेस्टीसाइड व नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ ऐसा बिल लेकर आएंगे. मोदी जी ने, केंद्रीय कृषि मंत्री ने तय किया कि ऐसा सख्त बिल लाएंगे, देश में कोई भी व्यक्ति घटिया खाद, घटिया पेस्टीसाइड व घटिया बीज नहीं बेच सकता.”

उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराना सरकार और कृषि विभाग की जिम्मेदारी है, ताकि खेती लाभकारी बने और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके.