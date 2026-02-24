उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की मौत, अस्पताल में तोड़ा अपना दम, जानें क्या है पूरा मामला?

Bharatpur News: भरतपुर के सेवर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई. कैदी को कुछ दिन पहले ही अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सजा मिलने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. सोमवार देर रात उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

जेल प्रशासन के अनुसार नदबई निवासी मोहित उर्फ मोनू (30) को 18 फरवरी को ही जेल में दाखिल किया गया था. 21 फरवरी को अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई. पहले जेल में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर उसे भरतपुर के आरबीएम जिला अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था.

जेल अधिकारियों का कहना है कि सजा सुनाए जाने के बाद से उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो गई थी. वह सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा था. अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भी उसकी हालत स्थिर नहीं हो पाई और आखिरकार देर रात उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही जेल और अस्पताल प्रशासन में हलचल मच गई.

मामला 12 जनवरी 2020 का है. नदबई कस्बे में एक मिठाई की दुकान पर विजयपाल नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. परिजनों की शिकायत पर नदबई थाने में मुकदमा दर्ज हुआ. करीब छह महीने बाद पुलिस ने योगेंद्र सिंह, मोहित और हिमांशु को गिरफ्तार किया. लंबी सुनवाई के बाद 18 फरवरी को अदालत ने योगेंद्र सिंह और मोहित को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि हिमांशु को फरार घोषित किया गया.

मोहित के परिवार का कहना है कि वह कस्बे के एक होटल में बर्तन साफ करने का काम करता था और पहले पूरी तरह स्वस्थ था. परिजनों का दावा है कि सजा सुनाए जाने के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई. उन्हें उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच्चाई सामने आएगी.

प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है. नियमानुसार अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई और उनके निर्देश पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की गई है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.

जेल अधीक्षक ने कहा कि बंदी को समय पर इलाज दिया गया और किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई. फिर भी पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत पूरी की जा रही है, ताकि किसी तरह की शंका न रहे. फिलहाल सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है.

