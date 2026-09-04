/बारिश से बचने पेड़ के नीचे बैठे थे तीन लोग, तभी गिरी आकाशीय बिजली... 17 वर्षीय किशोर की मौत

Rajasthan Rain: राजस्थान में शुक्रवार को कई इलाकों में मौसम ने अलग-अलग रंग दिखाए. कहीं तेज बारिश से सड़कें पानी में डूब गईं तो कहीं लंबे समय बाद हुई बारिश ने किसानों और आम लोगों को राहत दी. सवाई माधोपुर में बारिश के बाद जंगलों के झरने और नाले तेज बहाव के साथ बहने लगे. वहीं धौलपुर और शाहपुरा में जलभराव के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी. दूसरी ओर हनुमानगढ़ के पल्लू इलाके में बारिश की कमी से खरीफ फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच गई हैं. इसी बीच भरतपुर के बयाना में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे तीन लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई. हादसे में 17 साल के किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई और एक वृद्ध महिला झुलस गए.

पेड़ के नीचे बैठे तीन लोगों पर गिरी बिजली, किशोर की मौत

भरतपुर जिले के बयाना विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया. रुदावल थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव के जंगल में मवेशी चराने गए दो भाइयों और एक वृद्ध महिला ने बारिश से बचने के लिए बरगद के पेड़ का सहारा लिया था. इसी दौरान अचानक तेज आवाज के साथ पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई. बिजली की चपेट में आने से 17 वर्षीय नितेश गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं उसका बड़ा भाई सुनील गुर्जर और करीब 60 वर्षीय केशरदेवी झुलस गईं. दोनों को पहले बयाना अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें भरतपुर रेफर कर दिया. सूचना मिलने पर रुदावल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू की. नितेश की मौत की खबर गांव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे डुमरिया गांव में शोक का माहौल हो गया.

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शाहपुरा में एक घंटे तक हुई झमाझम बारिश

जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया. आसमान में बादल छाने के बाद तेज बारिश शुरू हो गई. करीब एक घंटे तक हुई झमाझम बारिश से कस्बे के कई हिस्सों में पानी भर गया. बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली, लेकिन जलभराव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई. खासकर निचले इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं. देवन रोड पर हालात सबसे ज्यादा खराब रहे. यहां सड़क पर इतना पानी जमा हो गया कि वह किसी तालाब जैसी नजर आने लगी. वाहन चालकों को पानी के बीच से निकलना पड़ा और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई. पैदल चलने वाले लोगों को भी सड़क पार करने में दिक्कत आई. स्थानीय लोगों ने जलनिकासी की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बारिश के पानी की निकासी का स्थायी समाधान करने की मांग की है.

सवाई माधोपुर में झरने और नाले पूरे वेग से बहने लगे

सवाई माधोपुर में कई दिनों की गर्मी और उमस के बाद शुक्रवार को मौसम मेहरबान हुआ. जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में सुबह से रुक-रुककर बारिश होती रही. कभी तेज तो कभी हल्की बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया. बारिश का असर रणथंभौर के जंगलों में भी साफ दिखाई दिया. पहाड़ों से पानी आने के कारण पुराने शहर के मुख्य बाजार में भी पानी का बहाव देखने को मिला. लटिया नाले में भी पानी का बहाव तेज हो गया. रणथंभौर के अमरेश्वर महादेव समेत कई झरने पूरे वेग से बहने लगे. झरेटी नाला भी उफान पर आ गया और झरेटी रपट पर पानी भर गया. इससे सवाई माधोपुर से कुंडेरा जाने वाला सड़क मार्ग प्रभावित हुआ. पानी का बहाव तेज होने के कारण लोगों ने रपट पार करने से परहेज किया. सुरक्षा को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया. बारिश के कारण त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाला रास्ता भी प्रभावित हुआ.

बारिश ने किसानों को दी राहत, लेकिन पल्लू में फसलें बर्बाद

जहां प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे, वहीं हनुमानगढ़ के पल्लू तहसील क्षेत्र में बारिश का इंतजार कर रहे किसान परेशान हैं. किसान नेता गौरीशंकर थोरी ने कई गांवों में खेतों का निरीक्षण करने के बाद दावा किया कि बारिश नहीं होने से 80 फीसदी से ज्यादा खरीफ फसल खराब हो चुकी है. ग्वार, मूंग, मोठ, बाजरा और मूंगफली जैसी फसलें बारिश की कमी से प्रभावित हुई हैं. किसानों का कहना है कि खेतों की हालत लगातार खराब होती जा रही है और उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. करीब 6-7 दिन पहले किसानों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रशासन को फसल खराबे की जानकारी दी थी. अब किसानों ने विशेष गिरदावरी कराने और पल्लू तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है. साथ ही फसल बीमा कंपनियों से खराब फसल का कम से कम 25 फीसदी भुगतान जल्द कराने की मांग की गई है.

3-4 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो महापड़ाव की चेतावनी

पल्लू क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है. किसान नेताओं का कहना है कि अगर अगले 3-4 दिनों में विशेष गिरदावरी शुरू नहीं हुई और इलाके को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया तो हजारों किसान और युवा तहसील कार्यालय पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू करेंगे. किसानों का कहना है कि लगातार बारिश नहीं होने से फसलें खराब हो रही हैं और समय रहते सरकार ने कदम नहीं उठाया तो नुकसान और बढ़ सकता है. किसानों ने प्रशासन से जल्द मौके पर सर्वे कराने और खराब फसल के आधार पर राहत देने की मांग की है.

धौलपुर में तेज बारिश से सड़कें जलमग्न

धौलपुर शहर में भी शुक्रवार को बारिश का दौर जारी रहा. सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे और दोपहर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई. करीब एक घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर की कई मुख्य सड़कों पर पानी भर गया. जगन चौराहा, हरदेव नगर, मोदी तिराहा, संतर रोड और जेल रोड सहित कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. दुकानों के बाहर पानी जमा होने से व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानी हुई. राहगीरों को पानी के बीच से होकर निकलना पड़ा, जबकि वाहन चालकों को भी काफी सावधानी से वाहन निकालने पड़े. नालियों में कचरा जमा होने के कारण पानी की निकासी ठीक से नहीं हो सकी. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान यही समस्या सामने आती है, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया. हालांकि किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है और खरीफ फसलों के लिए इसे फायदेमंद माना जा रहा है. प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतने और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की अपील की है.