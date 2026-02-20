Bharatpur Accident: तेज रफ्तार बुलेट ने ली दो की जान, सड़क पार कर रही महिला और बाइक सवार की मौत

Bharatpur Accident News: भरतपुर के सेवर थाना इलाके में एक बुलेट बाइक सवार व्यक्ति ने सड़क पार कर रहे चार लोगों को टक्कर मार दी. घटना में बाइक सवार और सड़क पार कर रही महिला की मौत हो गई. तीन महिलाएं घायल हो गई. जिनका इलाज जारी है. बाइक सवार व्यक्ति बालाजी से दर्शन कर अपने घर अलीगढ़ जा रहा था. इसी दौरान चारों लोग सड़क पार गांव की तरफ जा रहे थे.

कैसे हुआ हादसा?

सेवर थाने के ASI वृंदावन सिंह ने बताया कि घटना देर रात की है. वीरेंद्र निवासी सिकतरी जिला अलीगढ़ बालाजी से दर्शन कर अपने घर जा रहा था. इसी दौरान लुधावई टोल के पास सुशीला (58) निवासी बरकोली थाना उच्चैन भरतपुर अपने बेटे की बहू जय देई और दो बेटियों के साथ बस से उतर रही थी. तभी वीरेंद्र की बुलेट चारों लोगों से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि वीरेंद्र बाइक से करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए चला गया. वहीं चारों लोग सड़क पर गिर गए. घटना में पांचों लोग बुरी तरह घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. जिसके बाद पांचों को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया. अस्पताल लाने पर वीरेंद्र और सुशीला को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने वीरेंद्र के शव की तलाशी लेकर उसके परिजनों को घटना की सूचना दी. जिसके बाद आज उसके परिजन तुरंत अस्पताल पहुंचे. जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. सुशीला के पति ओमप्रकाश ने बताया कि हमारे रिश्तेदारी में शादी थी. इसलिए मेरी पत्नी सुशीला मेरे बड़े बेटे श्याम की पत्नी जय देई और मेरी दो बेटियों के साथ लुधावई गांव आई थी. वह बस से उतरकर लुधावई गांव की तरफ जा रही थी. उस समय यह हादसा हो गया.

शराबी को सड़क पर पटक कर लोगों ने पीटा, मुंह और नाक से आने लगे खून

भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के चौराहे पर एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया. शराबी ने राहगीरों को गालियां दी. जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी. व्यक्ति ने नशे में गाड़ियों को भी रोका. पिटाई के बाद व्यक्ति के मुंह और नाक से खून आने लगे. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी. रास्ते से निकल रहे एक युवक ने शराबी की पिटाई का वीडियो बना लिया व सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

रवि निवासी हाउसिंग बोर्ड ने बताया कि घटना आरबीएम चौराहे की है. कल देर शाम जब वह रास्ते से जा रहा था तो, कुछ लोग और एक महिला एक व्यक्ति की लात घूसों से पिटाई कर रहे थे. जिसका उसने वीडियो बना लिया. व्यक्ति शराब के नशे में धुत था. वह लोगों को गालियां दी रहा था. लोगों ने पहले उसे काफी समझाने की कोशिश की लेकिन, वह नहीं माना.

जब शराबी आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को गालियां देता रहा तो, मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी. स्थानीय लोगों ने उसे सड़क पर पटक कर लातों से मारा. व्यक्ति के मुंह और नाक से खून आने लगे. जब कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाने को कहा तो, लोगों ने शराबी को छोड़ा. जिसके बाद व्यक्ति रास्ते से निकल रही गाड़ियों को रोकने लगा. कुछ देर बाद वह वहां से चला गया.

