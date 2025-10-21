भरतपुर में सटोरियों का कहर! पूर्व पार्षद के घर हमला, परिवार पर टूटी बर्बरता

Bharatpur Crime News: राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में सट्टेबाजों के खिलाफ आवाज उठाना एक पूर्व पार्षद को भारी पड़ गया. नगर निगम के पूर्व पार्षद दीनदयाल जाटव के परिवार पर रविवार देर रात सटोरियों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने पूर्व पार्षद के बेटे, बहू और नातिन के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए आरबीएम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पूर्व पार्षद ने की थी शिकायत

जानकारी के अनुसार, पूर्व पार्षद दीनदयाल जाटव ने कुछ दिनों पहले सेवर थाना क्षेत्र में चल रहे सट्टे के अवैध कारोबार की शिकायत पुलिस अधीक्षक (एसपी) से की थी. उन्होंने बताया था कि इलाके में छोटे बच्चों को भी सट्टे में शामिल किया जा रहा है. शिकायत में यह भी कहा गया था कि स्थानीय पुलिस सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही.

रविवार रात सटोरियों ने पूर्व पार्षद के घर हमला

एसपी के आदेश पर एएसपी सतीश यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सटोरियों की धरपकड़ कराई थी. पुलिस ने उस समय कई आरोपियों को हिरासत में लिया था. बताया जा रहा है कि इसी कार्रवाई से नाराज होकर सटोरियों ने बदला लेने की ठान ली थी. रविवार रात सटोरिए दीनदयाल जाटव के घर पहुंचे और उनके परिवार पर अचानक हमला बोल दिया. हमले के दौरान घर में मौजूद अन्य लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल हमलावरों की तलाश जारी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से सट्टे का कारोबार फल-फूल रहा है और शिकायत करने वालों को धमकाया जाता है. अब यह हमला इलाके में दहशत का माहौल बना गया है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

