दिवाली की शाम भरतपुर में बवाल! ग्रामीणों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर, जानें क्या है मामला

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना में सोमवार को जमीन विवाद को लेकर बड़ा हंगामा हो गया. ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राहगीरों ने दुकानों में छिपकर अपनी जान बचाई. पथराव में बयाना डीएसपी कृष्णराज जांगिड़ की गाड़ी सहित कई पुलिस वाहनों के शीशे टूट गए. हालात नियंत्रण से बाहर होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया.

दो पक्षों के बीच चल रहा है जमीनी विवाद

जानकारी के अनुसार, गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गुर्धा गांव में रास्ते की जमीन को लेकर सियाराम-भरत सिंह गुर्जर और महाराज सिंह-बृजेंद्र जाटव के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. दोनों पक्ष पहले भी एक-दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायतें दर्ज करवा चुके हैं. मामले में पुलिस ने शांति भंग की आशंका को देखते हुए दोनों पक्षों पर एसडीएम कोर्ट से पाबंदी भी लगवा रखी थी.

स्टेट हाईवे पर लगाया जाम

सोमवार को ग्रामीण मुकदमे में कार्रवाई की मांग लेकर पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन जवाब से असंतुष्ट होकर उन्होंने बयाना-भरतपुर स्टेट हाईवे पर भीमनगर तिराहे पर जाम लगा दिया. जाम की सूचना पर एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत, नायब तहसीलदार वैशाली धाकड़, राजस्व निरीक्षक आशीष सारस्वत और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस पर बरसाए पत्थर

करीब दोपहर साढ़े दो बजे जब अधिकारी ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे, तभी भीड़ में कुछ लोग भड़क उठे और पुलिस पर पत्थर बरसाने लगे. अचानक हुए इस हमले से पुलिसकर्मी संभल नहीं पाए और कई वाहनों के शीशे टूट गए. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस ने किया लाठीचार्ज

पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर किया. पथराव में दो पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं, जबकि डीएसपी की गाड़ी समेत कई पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचा. हालात बिगड़ते देख बयाना, गढ़ी बाजना, सदर और भुसावर सर्किल से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया.

क्या बोले एडिशनल एसपी?

एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है. इलाके में क्यूआरटी और अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है. उन्होंने कहा कि पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-