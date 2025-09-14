राजस्थान में मासूम पर जुल्म! स्कूल ऑफिस में बंद कर टीचर ने 7वीं के छात्र को पीटा

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बोदल गांव के एक सरकारी विद्यालय में महिला शिक्षिका द्वारा कक्षा सात के छात्र को ऑफिस में बंद कर पिटाई करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामला तूल पकड़ने पर शिक्षा विभाग ने जांच बैठा दी है.

जानकारी के अनुसार, कक्षा सात में पढ़ने वाले छात्र को महिला टीचर ने किसी बात पर नाराज होकर स्कूल के ऑफिस में बुलाया और दरवाजा बंद कर पिटाई कर दी. छात्र की पीठ पर चोट के निशान देख परिजन आक्रोशित हो उठे और थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने न सिर्फ बच्चे को पीटा बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया. वहीं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कहा कि घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. उनका कहना है कि अभिभावक दूसरे दिन स्कूल आकर बच्चों को धमकाने और मारपीट करने लगे, जिस पर विवाद गहराता चला गया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग हरकत में आया और सीबीईओ ने मामले की जांच शुरू करा दी है. बताया जा रहा है कि बच्चे की हालत देखकर ग्रामीण भी नाराज हैं और उन्होंने शिक्षा विभाग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

विद्यालय प्रबंधन पर खड़े हो रहे हैं सवाल

पीड़ित छात्र ने दर्द और भयावह अनुभव को बयान करते हुए कहा कि पिटाई के बाद उसकी पीठ पर सूजन और लाल निशान पड़ गए थे, जिसके चलते वह घंटों तक कराहता रहा. इस पूरे घटनाक्रम ने विद्यालय प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और जांच जारी है. शिक्षा विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

