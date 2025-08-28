धौलपुर में संतों के शाही स्नान से गूंज उठा मचकुंड, शुरू हुआ प्रसिद्ध लक्खी मेला

Dholpur News: धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड पर ऋषि पंचमी से देवछठ तक चलने वाले लक्खी मेले की शुरुआत शाही स्नान से हुई, जिसमें लाखों श्रद्धालु और नवविवाहित जोड़े डुबकी लगाने पहुंचे.
Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित तीर्थराज मचकुंड पर प्रतिवर्ष लगने वाले लक्खी मेले का शुभारंभ ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर शाही स्नान के साथ हो गया है. 'सभी तीर्थों का भांजा' कहे जाने वाले इस सरोवर में डुबकी लगाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु मचकुंड पहुंचे हैं.
संतों के शाही स्नान से हुई शुरुआत
मेले की शुरुआत ग्वालियर, मुरैना, अयोध्या और मथुरा जैसे स्थानों से आए हुए साधु-संतों की शाही सवारियों के साथ हुई. बैंड-बाजों की धुन पर मंगल भारती मंदिर से मचकुंड सरोवर तक पहुंचे इन संतों ने पहले पवित्र सरोवर में शाही स्नान किया. इसके बाद ही आम श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाना शुरू किया. ऋषि पंचमी के मौके पर सैकड़ों महिलाओं और बालिकाओं ने भी विशेष पूजा-अर्चना की. उन्होंने मचकुंड में स्नान कर सप्त ऋषियों की कथा सुनी और ब्राह्मणों को भोजन व दान-दक्षिणा देकर अपनी श्रद्धा अर्पित की.
पौराणिक महत्व और परंपराएं
ऋषि पंचमी से देवछठ तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले का विशेष महत्व है. मचकुंड से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार देवासुर संग्राम में जब राक्षस कालयवन के अत्याचार बढ़ गए थे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने छल से राजा मचकुंड के जरिए उसका वध करवाया था. इस घटना के बाद से ही मचकुंड महाराज की तपोभूमि पर स्नान करने की परंपरा चली आ रही है. इस मेले में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल आते हैं.
नवविवाहित जोड़ों का विशेष अनुष्ठान
मचकुंड का यह मेला नवविवाहित जोड़ों के लिए भी खास है. यहां हजारों नवविवाहित जोड़े अपने वैवाहिक जीवन की सुख-समृद्धि की कामना के लिए आते हैं. मान्यता है कि वे अपने विवाह के 'सहरे' की कलंगी को मचकुंड सरोवर में विसर्जित करते हैं. इस अनुष्ठान में उनके परिवारजन भी शामिल होते हैं. यह परंपरा इस मेले को न केवल एक धार्मिक, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगम भी बनाती है.
