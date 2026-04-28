/भरतपुर में सेक्टर-13 स्कीम पर फिर बवाल! वेटलैंड जमीन पर कॉलोनी काटने के आरोप, जानिए क्या है इसके पीछे का पूरा सच

Rajasthan News: भरतपुर विकास प्राधिकरण की सेक्टर-13 स्कीम एक बार फिर विवादों में है. वेटलैंड भूमि पर कॉलोनी काटने के आरोप लगे हैं, जबकि बीडीए का कहना है कि यह जमीन 2005 में अधिग्रहित हुई थी, एनजीटी और वन विभाग की मंजूरी भी है और आरोप गलत हैं. जांच जारी है.
Bharatpur News: भरतपुर डवलपमेंट अथॉरिटी की बहू प्रतीक्षित सेक्टर 13 नम्बर स्कीम एक बार फिर से विवादों में आ गई है. पहले विवाद स्कीम में रसूखदारों को गलत तरीके से आवंटन और पट्टे जारी करने के कारण हुआ था. जिसकी राज्य सरकार के स्तर पर अभी जांच जारी है. अब दूसरा विवाद वेटलेंड को लेकर हो गया है. अब भरतपुर विकास प्राधिकरण पर वेटलेंड की भूमि पर कॉलोनी काटने के आरोप लगे है. स्टेट वेटलेंड अथॉरिटी ने 13 नम्बर स्कीम के खसरे भरतपुर चक 1 वेटलैंड (क्रं. RJ002542) को वेटलेंड के नाम पर चढ़ा दिया है. जिसके 12 हेक्टेयर में बीडीए ने प्लॉट काट दिए है.
अब इस मामले को लेकर भरतपुर डवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर कनिष्क कटारिया ने बीडीए की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखकर मामले की फेक्चुल रिपोर्ट भेजी है. जिसमें बताया गया है कि मानसून सीजन के तुरंत बाद सिर्फ सेटेलाइट ईमेज के आधार पर भरतपुर शहर में चार स्थानों को वेटलेंड दर्शाया गया है. जो कि वन विभाग और बीडीए के बीच कम्युनिकेशन गैप के चलते हुआ है. सेटेलाइट ईमेज का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया.
कमिश्नर कनिष्क कटारिया ने बताया है कि भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही सेक्टर-13 आवासीय स्कीम का वर्ष 2005 अधिग्रहण हुआ और 2011 में अवार्ड अवाप्ति जारी होने के बाद यहां पर यह स्कीम लाई गई.
क्योंकि यह जमीन केवलादेव नेशनल पार्क के ईको सेंसटिव जॉन के 500 मीटर के दायरे से बाहर है तो इसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से भी अनुमति मिली हुई है. इस जमीन पर स्कीम के लिए एनवायरमेंट क्लीरियन्स पहले से एनजीटी से मिली हुई है. यह कहना गलत है कि पहले वहां वेटलेंड था और बाद में वहां स्कीम काट दी गई. स्टेट वेटलेंड अथॉरिटी का गठन 2018 में हुआ उसके बाद प्रदेश भर में वेटलेंड चिहिन्त किये गए. कमिश्नर कनिष्क कटारिया का कहना है कि सेटेलाइट ईमेज से भरतपुर में 4 स्थानों को वेटलेंट के लिये चिहिन्त किया गया जिनमे स्केटर 13 में बीना महल के पीछे वाली वाटर बॉडी और सेक्टर 3 के गौरव बेटी पार्क के पास 2 स्थानों को चिहिन्त किया गया.
इन स्थानों को वन विभाग ने बीडीए की टीम के साथ मिलकर भौतिक सत्यापन नही कराया. बारिस के बाद भरतपुर में अधिकांश स्थानों पर जलभराव हो जाता है और मानसूनी सीजन के बाद ही सेटेलाइट ईमेज से वेटलेंट चिन्हित किये गए है. यह सब कुछ अभी प्राइमरी स्टेज पर है हम सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहें बीडीए ने वेटलेंड में कोई कॉलोनी नहीं काटी है. हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे. सेक्टर 13 लोगों के लिए आवासीय स्कीम है जिसको जल्द ही धरातल पर उतारा जावेगा .
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