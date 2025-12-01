World AIDS Day 2025: भरतपुर में 3334 HIV मरीज, युवाओं में सबसे ज्यादा खतरा!

World AIDS Day 2025: हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाने वाला वर्ल्ड एड्स डे, एचआईवी (HIV) और एड्स (AIDS) के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है. इस वर्ष, 2025 की थीम "Overcoming Disruption, Transforming The AIDS Response" (बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया को बदलना) 2030 तक इस वैश्विक महामारी को खत्म करने के लक्ष्य पर केंद्रित है. हालांकि, राजस्थान के भरतपुर जिले से सामने आ रहे आंकड़े स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों के लिए गहरी चिंता का विषय बन गए हैं.

युवाओं में संक्रमण की रिकॉर्ड रफ्तार

आरबीएम अस्पताल के एआरटी सेंटर में अक्टूबर 2025 तक कुल 3334 पंजीकृत एड्स रोगी दर्ज हैं. इन आंकड़ों में सबसे खतरनाक तथ्य यह है कि यह जानलेवा बीमारी सबसे ज्यादा युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है.

30 वर्ष तक की उम्र के मरीजों की संख्या 1191 है. इनमें 601 पुरुष और 589 महिलाएं शामिल हैं, जो स्पष्ट करता है कि युवाओं में संक्रमण की रफ्तार सबसे तेज है. चिंताजनक रूप से, 15 वर्ष तक के 179 बच्चे भी संक्रमित हैं. वहीं, 30 साल से अधिक उम्र के 2143 मरीज दर्ज किए गए हैं.

सामाजिक झिझक और जागरूकता की कमी

विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता फैलाने के सरकारी प्रयासों के बावजूद, सामाजिक झिझक, असुरक्षित व्यवहार, और समय पर जांच न कराना इस बढ़ते खतरे के प्रमुख कारण हैं. कई लोग अभी भी एचआईवी के शुरुआती लक्षणों जैसे बुखार, गला खराब आदि की अनदेखी करते हैं. इसके कारण, कई संक्रमितों को वर्षों तक पता ही नहीं चलता कि वे एचआईवी पॉजिटिव हैं, जिससे संक्रमण का प्रसार बढ़ता रहता है.

एचआईवी संक्रमण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, जिससे व्यक्ति मामूली से संक्रमण से लड़ने में भी असमर्थ हो जाता है.

एआरटी से संभव है सामान्य जीवन

स्वास्थ्य विभाग जोर देता है कि एचआईवी केवल रक्त, वीर्य, योनि द्रव, स्तनपान और मां से शिशु प्रसव के दौरान ही फैल सकता है, सामान्य संपर्क से नहीं.

सबसे बड़ी आशा एंटीरेट्रोवाइरल थैरेपी (ART) है. ART से एचआईवी को नियंत्रित किया जा सकता है. उपचार लेने वाले व्यक्ति का वायरल लोड इतना कम हो जाता है कि वे दूसरों को वायरस नहीं फैलाते. वर्ल्ड एड्स डे पर यही संदेश दिया जाता है कि एचआईवी भले लाइलाज हो, लेकिन समय पर जांच, परामर्श और नियमित दवा से यह पूरी तरह कंट्रोल योग्य और मैनेज करने योग्य है, जिससे सुरक्षित और सामान्य जीवन जीना संभव है.

