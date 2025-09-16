Zee Rajasthan
धौलपुर में मां-बाप के सामने छिन गई औलाद! पार्वती नदी में समा गया युवक

Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर जिले के धौलपुर इलाके के कंचनपुर थाना क्षेत्र में दुर्वास बालाजी मंदिर के पास पार्वती नदी में स्नान करते समय एक ही परिवार के पांच सदस्य डूब गए. ग्रामीणों ने चार को बचा लिया, लेकिन 20 वर्षीय शिवम की मौत हो गई. पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू की.

Published: Sep 16, 2025, 12:14 PM IST | Updated: Sep 16, 2025, 12:14 PM IST

धौलपुर में मां-बाप के सामने छिन गई औलाद! पार्वती नदी में समा गया युवक

Dholpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के धौलपुर इलाके के कंचनपुर थाना इलाके में सोमवार शाम बड़ा हादसा हो गया. दुर्वास बालाजी मंदिर के पास पार्वती नदी में नहाने उतरे एक ही परिवार के पांच सदस्य गहरे पानी में डूब गए. मौके पर मौजूद ग्रामीणों की सूझबूझ से चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक युवक की जान नहीं बच पाई.

दुर्वास बालाजी मंदिर में ही ठहरा हुआ था परिवार
जानकारी के अनुसार बसेड़ी के गांव मठ धोर्र निवासी ऋषि गोस्वामी (46), पत्नी गुड्डी (43), बेटा सचिन (22), बहू आशु (21) और छोटा बेटा शिवम (20) पिछले 7–8 दिनों से दुर्वास बालाजी मंदिर में ही ठहरे हुए थे. सोमवार को पूरा परिवार मंदिर के पास बह रही पार्वती नदी में स्नान करने चला गया. स्नान करते समय सभी गहरे पानी की ओर चले गए और अचानक डूबने लगे. देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी मच गई.

चार लोगों को बचा लिया गया
नदी किनारे स्नान कर रहे लोग और पास में भैंस चरा रहे चरवाहों ने शोर सुनते ही पानी में छलांग लगाई और चार लोगों को बाहर निकालने में सफल रहे. हालांकि इस दौरान शिवम का कोई पता नहीं चला. लेकिन रात हो जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा. मंगलवार सुबह होते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर सर्च अभियान शुरू किया. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शिवम का शव नदी से बरामद किया गया.

क्या बोले थाना प्रभारी
थाना प्रभारी अनूप कुमार चौधरी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया है. परिजन रो-रोकर बेहाल हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पार्वती नदी में अक्सर लोग स्नान करने जाते हैं, लेकिन अचानक गहरे पानी में फंस जाने पर हादसे हो जाते हैं. इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है.

