/जब एक ही टिकट पर दो दलों ने ठोंक दिया दावा: कांग्रेस को भनक तक नहीं लगी और मनोज सिंह बन गए 'गेम चेंजर'

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कई जगह सियासी हलचल देखने को मिली. सबसे ज्यादा चर्चा भरतपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 19 की रही, जहां कांग्रेस के टिकट पर दो बार पार्षद रह चुके मनोज सिंह पर अचानक बीजेपी और कांग्रेस-दोनों ही पार्टियों ने अपना आधिकारिक दांव खेल दिया. स्थिति यह बन गई कि कांग्रेस जिसे अपना पक्का सिपाही समझकर अपनी लिस्ट में सबसे आगे रख रही थी, वही मनोज सिंह अंदरखाने बीजेपी के संपर्क में थे और उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के सामने चुपचाप बीजेपी के नाम पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया.

यह कांग्रेस पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था कि उनकी अपनी सूची जारी होने के महज 40-45 मिनट बाद जब बीजेपी की लिस्ट सामने आई, तो उसमें भी मनोज सिंह का ही नाम चमक रहा था. जब तक कांग्रेस कुछ समझ पाती और अपनी इस बड़ी चूक को सुधारने की कोशिश करती, तब तक देर हो चुकी थी. आनन-फानन में कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन तब तक बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी और मनोज सिंह बीजेपी के सिंबल के साथ आधिकारिक तौर पर कमल के प्रत्याशी बन चुके थे.

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जयपुर में भी टिकट को लेकर बड़ी गफलत

जयपुर में भी भाजपा के सामने टिकट को लेकर ऐसी ही स्थिति बन गई. वार्ड 76 से पार्टी ने पहले पूर्व डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट को प्रत्याशी बनाया था. इसके बाद मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ की ओर से कुलदीप मिश्रा को पार्टी का अधिकृत सिंबल दे दिया गया. कुलदीप मिश्रा ने इसी सिंबल के आधार पर नामांकन भी दाखिल कर दिया. मामला सामने आने के बाद पार्टी ने सिंबल बदलकर पुनीत कर्णावट को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया. इसकी जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को भी दी गई.

जयपुर में कई बड़े नाम मैदान में

भाजपा ने जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 110 से उम्मीदवार बनाया है. वहीं पार्टी ने जयपुर में सात मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है. निवर्तमान मेयर कुसुम यादव का टिकट कट गया है. उनकी जगह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके सुनील कोठारी को वार्ड 112 से उतारा गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी आनंद शर्मा की पत्नी प्रतिभा शर्मा को भी वार्ड 87 से टिकट दिया गया है.

कहीं पति-पत्नी तो कहीं ससुर और पुत्रवधु को मिला टिकट

सीकर नगर परिषद के सभी 65 वार्डों में कांग्रेस और भाजपा की ओर से प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं. भाजपा ने वार्ड 11 से रतनलाल जलधारी के पोते 24 वर्षीय यश जलधारी को टिकट दिया है. कांग्रेस ने वार्ड 16 से जीवण खां और वार्ड 15 से उनकी पत्नी खतीजा बानो को मैदान में उतारा है. वार्ड 34 से अशोक चौधरी और वार्ड 40 से उनकी बहू किरण को टिकट दिया गया है.

कहीं टिकट कटा तो कहीं बगावत

ब्यावर में भाजपा ने नगर परिषद के 60 में से 57 वार्डों में प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं. मसूदा, जैतारण, विजयनगर और रायपुर में भी बड़ी संख्या में नाम सामने आए हैं. सलूंबर में भाजपा ने पूर्व पार्षद और नेता प्रतिपक्ष प्रभुलाल जैन का टिकट काटकर करण सिंह पंवार को उम्मीदवार बनाया. वार्ड 13 में टिकट नहीं मिलने से नाराज महेश गर्ग ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया. बाड़मेर में कांग्रेस ने चार बार के पार्षद और पूर्व विधायक मेवाराम जैन के करीबी सुरतानसिंह का टिकट काटकर विक्रम को उम्मीदवार बनाया है.

भीनमाल में सिर्फ एक प्रत्याशी का आया नामांकन

राजस्थान के 309 निकायों में सोमवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन रहा. जालोर के भीनमाल में वार्ड 11 से भाजपा प्रत्याशी दीपक देवासी का ही नामांकन आया है. दूसरी ओर ओसियां में पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने भाजपा विधायक भैराराम सियोल के खिलाफ धरना दिया. कोटा में कांग्रेस की दो महिला प्रत्याशी देर से पहुंचने के कारण नामांकन नहीं कर सकीं. भीलवाड़ा में कुछ कांग्रेस प्रत्याशी सिंबल जमा नहीं कर पाए. अजमेर में टिकट वितरण से नाराज भाजपा कार्यकर्ता महेंद्र सिंह भाटी ने सिर मुंडवाकर विरोध जताया.

टिकट की नाराजगी सड़क तक पहुंची

जयपुर में टिकट नहीं मिलने से नाराज अंजलि गौतम के रोने का मामला भी चर्चा में रहा. अलवर में दावेदारों की जानकारी सामने आने के बाद भाजपा के दो मंडल अध्यक्षों ने पद से इस्तीफा दे दिया. जयपुर के हवामहल इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा का पुतला फूंककर विरोध जताया. श्रीगंगानगर में नामांकन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रूबी बानू गर्मी के कारण बेहोश हो गईं. सीकर में तो नामांकन के बीच रिटायरमेंट जुलूस को ही प्रत्याशियों का जुलूस समझकर पुलिसकर्मी डीजे बंद करवाने पहुंच गए. बाद में पता चला कि जुलूस SI बीरबल सिंह के रिटायरमेंट का था. कुल मिलाकर नामांकन का आखिरी दिन टिकट, बगावत और सियासी गफलत के नाम रहा.

नागौर में मामा की जगह भांजे को दिया टिकट

नागौर में कांग्रेस की टिकट घोषणा के बाद नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है. यहां कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व सभापति मांगीलाल भाटी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया. उनकी जगह कांग्रेस ने उनके ही भांजे और पूर्व सभापति कृपाराम सोलंकी के बेटे प्रवीण सोलंकी को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है.