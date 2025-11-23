गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, बोले- RSS वाले कहते कुछ और करते कुछ हैं

Rajasthan Politics: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज भरतपुर पहुंचे. जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि संगठन का सर्जन AICC हाई कमान ने किया है. जमीन पर आकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया.
Trending Photos
Rajasthan Politics: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज भरतपुर पहुंचे. जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि संगठन का सर्जन AICC हाई कमान ने किया है. जमीन पर आकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया. जो सबसे उपयुक्त पाया गया, उसको लेकर कल हाई कमान ने लिस्ट जारी की है. इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी.
ऐसे लोगों का चयन हुआ है, जो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं. सरकार की गलत नीतियों से जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद के लिए आ रहे हैं. कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. ऐसे लोगों का चयन हुआ है. अब नई के साथ हम लोग काम करेंगे. राजस्थान में जिन लोगों को परेशानी हो रही है, जो सुविधाएं कांग्रेस के कार्यकाल में जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दी गई थीं.
उन्हें कमजोर करने का काम किया है, उन्हें कैसे मजबूत किया जाए इस पर काम किया जा र है. बीजेपी और RSS ऐसे लोग हैं, जो कहते हैं कुछ और करते कुछ और हैं. इनके जहन में दूसरी बात होती है. यह लोग जनता से वादे करके बरगलाकर झूठे वादे कर सत्ता हथिया लेते हैं. बाद में भ्रष्टाचार करते हैं और जनता की सुध नहीं लेते हैं. डूंगरी बांध को लेकर डोटासरा ने कहा कि हम डूंगरी बांध को लेकर कोई भ्रम नहीं फैला रहे.
हम वहां गए नहीं, जनता आक्रोशित है इससे हमारा नुकसान होगा. हम यह काम नहीं होने देंगे. सरकार को जनता की सुनवाई करनी चाहिए. जब लोगों को परेशानी होगी, तो कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी होगी. बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार लगाने को लेकर डोटासरा ने कहा कि बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार नहीं लगता है.
अगर वह कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे, तो 2 साल से बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई. वह यह लोग यह चीज स्वीकार कर रहे हैं. आम जनता बीजेपी कार्यालय क्यों जाएगी. जब मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं वह आएं सर्किट हाउस में बैठें, पंचायत समिति में बैठें, जिला परिषद में बैठें, जिला कलेक्ट्रेट में बैठें मीटिंग करके पूछें. जनता की सुनवाई करें.
अधिकारी कलेक्टर और एसपी तो गेट नहीं खोलते. वह बड़े-बड़े नेताओं के लिए गेट नहीं खोलते, तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा. अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडे फिरौती ले रहे हैं, कुचामन में मर्डर हो गया, जयपुर में मर्डर हो गया. अपराधी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBharatpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!