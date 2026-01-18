Zee Rajasthan
भरतपुर में मंच पर भिड़े नेता! बयाना-रूपवास विधायक ऋतु बनावत और BJP के पूर्व विधायक बच्चू बंशीवाल में तकरार

Rajasthan News: भरतपुर के रूपवास में बसंत पशु मेले के उद्घाटन में पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत के बीच भाषण क्रम को लेकर कहासुनी हुई. मौके पर पुलिस और कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव कर स्थिति संभाली.

Published: Jan 18, 2026, 05:53 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 05:53 PM IST

भरतपुर में मंच पर भिड़े नेता! बयाना-रूपवास विधायक ऋतु बनावत और BJP के पूर्व विधायक बच्चू बंशीवाल में तकरार

Bharatpur News: भरतपुर में रूपवास में आज बसंत पशु मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ. इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व बीजेपी विधायक बच्चू सिंह बंसीवाल और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत की आपस में बहस हो गई. भाषण में आखिरी को बोलने को लेकर दोनों में कहासुनी हुई. तब वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने और अन्य जनप्रतिनिधियों ने दोनों को शांत करवाया.

मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत को मुख्य अतिथि बनाया गया था. साथ ही पूर्व कांग्रेस विधायक अमर सिंह और बीजेपी के पूर्व विधायक विशिष्ठ अतिथि थे. इसके अलावा मंच पर बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे.

MLA ऋतु बनावत चाहती थी कि सबसे पहले बच्चू बंसीवाल भाषण दें. उसके बाद पूर्व कांग्रेस विधायक अमर सिंह भाषण दें और, आखिरी में खुद निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत भाषण दें. तब बीजेपी के पूर्व विधायक ने सबसे पहले भाषण देने को मना किया. इतने में ऋतु बनावत के पति ऋषि बंसल बीच में बोल पड़े तब बच्चू बंसीवाल और ऋतु बनावत, ऋषि बंसल में कहासुनी हो गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों में बीच बचाव करवाया.

इसके बारे में जब विधायक ऋतु बनावत से बात की तो, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई विवाद नहीं था. प्रोटोकॉल को लेकर विवाद हुआ था. बच्चू बंसीवाल चाहते थे कि सभी लोग भाषण दें. वहां पर तय किया गया था कि पूर्व कांग्रेस विधायक अमर सिंह बीजेपी के पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल पहले भाषण दें. इस बात को लेकर कहासुनी हुई.

पढ़ें दूदू की एक खबर
पंचायत परिसीमन को लेकर दूदू में सियासी घमासान तेज हो गया है. मौजमाबाद पंचायत समिति क्षेत्र के खटवाड गांव को पंचायत मुख्यालय नहीं बनाए जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को ज्ञापन सौंपते हुए खटवाड को पंचायत मुख्यालय घोषित करने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खटवाड गांव की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद कम जनसंख्या वाले श्री निवासपुरा को पंचायत मुख्यालय बना दिया गया, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है. इस नाराजगी के बीच सैकड़ों ग्रामीणों ने RLP की सदस्यता ग्रहण कर सियासी संदेश भी दिया है. माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम का असर आने वाले पंचायती राज चुनावों में दिख सकता है और क्षेत्र में RLP को बड़ा राजनीतिक लाभ मिल सकता है.

