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कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

Rajasthan News: भरतपुर के 101 वर्षीय पंडित रामकिशन ने राजस्थान विधानसभा के अमृत महोत्सव में हिस्सा लेकर नई मिसाल पेश की. चार बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके रामकिशन ने राजनीति में गिरते मूल्यों, भ्रष्टाचार और बदलते दौर पर बेबाक राय रखी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBabulal Dhayal
Published: Jul 16, 2026, 05:21 PM|Updated: Jul 16, 2026, 05:21 PM
कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी
Image Credit: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम भजनलाल शर्मा के हाथों सम्मानित होते 101 साल के पंडित रामकिशन.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Who Is Pandit Ramkishan: एक सौ एक साल की उम्र और अब भी बेहद सक्रिय. सुनने वालों को ये बात बेहद चौंका सकती है, पर ये हकीकत है उस शख्स की, जो चार बार विधायक और एक बार सांसद रह चुका है. भरतपुर के पंडित रामकिशन ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा के अमृत महोत्सव में शिरकत कर उम्र को महज एक नंबर मानने की कहावत को चरितार्थ कर दिया.

101 साल की उम्र में भी हैं बेहद चुस्त-दुरुस्त
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम भजनलाल शर्मा के हाथों सम्मानित हुए इस शख्स की आयु एक सौ एक साल है. भरतपुर के पंडित रामकिशन आज भी एक सौ एक साल की उम्र में बेहद चुस्त-दुरुस्त दिखते हैं. उनका जज्बा आज भी किसी युवा विधायक से कम नहीं है. अमृत महोत्सव में जब वो बोले, तो दिल की गहराइयों से बोले. वर्तमान दौर की राजनीति के चारित्रिक पतन और भ्रष्टाचार पर उन्होंने बेबाक अंदाज में बात कही. पक्ष-प्रतिपक्ष को उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया. आज भी वो समाजवाद की मशाल को थामे हुए हैं. न अपने पथ से कभी डिगे और न ही कभी विचलित हुए.

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28 मार्च, 1926 को हुआ था जन्म
पंडित रामकिशन का जन्म 28 मार्च, 1926 को भरतपुर जिले की वैर तहसील के मुड़िया ललता गांव में हुआ था. आजादी के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया. अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया. पुलिस उन्हें पकड़ती और दूर छोड़ आती. अपनी धुन के पक्के पंडित रामकिशन आजादी मिलने तक अंग्रेजी सरकार की नाक में दम करते रहे. आजादी के बाद जब पहला चुनाव लड़ा, तो महज छह सौ रुपये खर्च कर चुनाव जीत गए. राजस्थान विधानसभा में उन्होंने चार बार की विधायकी के दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों पर हुई बहसों में सक्रिय रूप से भाग लिया. पर आज के दौर में सदन की कम होती बैठकें और विधायकों की कम होती भागीदारी को वो किसी भ्रष्टाचार से कम नहीं मानते. चुनावों में पानी की तरह बहते पैसे और साधारण और ईमानदार नेताओं से दूर हो रही सियासत उन्हें अब भी कई बार बेचैन कर देती है.

1977 में लड़े थे लोकसभा चुनाव
1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोक दल ने उन्हें भरतपुर से टिकट दिया. पंडित रामकिशन के पास जमानत राशि के लिए भी पैसे नहीं थे. उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अलवर जिले के खेड़ली कस्बे के एक दुकानदार से 10 हजार रुपये उधार लिए. तब कहीं जाकर उनकी जमानत राशि जमा हुई और नामांकन दाखिल हुआ. पर मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. मुकाबला बाबू राज बहादुर से था, जो ब्रज की राजनीति में चमकते हुए सितारे थे. लेकिन जनता ने पंडित रामकिशन को कुल 2,56,887 मत दिए, यानी कुल मतदान का 70.6 फीसदी. बाबू राज बहादुर को 1,00,398 मत ही मिल सके. पंडित रामकिशन ने 1,56,489 भारी मतों से जीत हासिल कर तहलका मचा दिया था. पर अब सारा खेल पैसे का है. कई पार्टियां पैसे लेकर नेताओं को टिकट देती हैं. नेता पूंजीपतियों से चुनाव में पहले चंदा लेते हैं, फिर उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं. पंडित रामकिशन को राजनीति का ये नया ट्रेंड रास नहीं आ रहा. वो गिरते राजनीतिक विमर्श से परेशान दिखते हैं. विपक्ष को वो राजनीतिक विरोधी की संज्ञा देते हैं, न कि दुश्मन.

लंबी उम्र का बताया राज
इतनी उम्र में भी उनकी सेहत का राज सादगीपूर्ण और सात्विक जीवन है. उन्होंने कभी भी विलासिता या धन-दौलत के पीछे भागने की कोशिश नहीं की. उनका खान-पान बेहद संतुलित और शुद्ध शाकाहारी है. पंडित जी हमेशा तनावमुक्त दिखाई देते हैं. उन्होंने "सत्ता, धन और वैचारिक उलझन" को खुद से दूर रखा है. "जीवन उनके लिए चलने का नाम है." जब इंसान वैचारिक रूप से सक्रिय रहता है, तो उसका शरीर भी साथ देता है. समय पर सोना, समय पर जागना और भोजन का निश्चित समय उनके शरीर को आज भी एक सौ एक बरस की उम्र में गतिशील बनाए हुए है. पर सियासत का वर्तमान दौर उन्हें बिल्कुल रास नहीं आ रहा. बढ़ती हिंसा, युवाओं की बेरोजगारी उन्हें भारत के विकास में अवरोध नजर आती है.

बहरहाल, समाजवाद अब भले ही अंतिम सांसें ले रहा है, पर पंडित रामकिशन के रूप में उसका एक जांबाज योद्धा अब भी उसूलों के लिए लड़ता दिखाई पड़ रहा है. जहां भी मौका मिलता है, वो आज भी युवाओं को नैतिक मूल्यों की सीख दे रहे हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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