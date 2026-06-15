/अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

Rajasthan Politics: राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने हैं. अशोक गहलोत द्वारा भाजपा पर किए गए टिप्पणी को लेकर सतीश पूनिया ने पलटवार किया है. सतीश पूनिया भरतपुर दौरे पर आए. इस दौरान अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया ने पलटवार किया.

सतीश पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में दो ही भले आदमी हैं एक राहुल गांधी और दूसरे अशोक गहलोत... क्योंकि राहुल गांधी देश में होते हैं और अशोक गहलोत प्रदेश में होते हैं, तो हमें आसानी होती है, लेकिन अशोक गहलोत जी ने बयान देकर, खासतौर से जून के महीने में यह बयान देकर याद दिला दिया कि 25 जून वह तारीख है, जो देश में आपातकाल के इतिहास को बताती है.

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यह वही अशोक गहलोत, वही इंदिरा गांधी हैं जब 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था. लोग 19 महीने जेल में रहे थे उनको करेक्ट करना चाह रहा हूं कि यही वही राहुल गांधी हैं, जो संविधान की किताब लेकर घूमते हैं. देश के बाहर भी देश को बदनाम करते हैं.

पूनिया ने आगे कहा कि अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि वह यह बताएं कि देश मे सबसे ज्यादा भारत के संविधान 356 का दुरुपयोग किसने किया. 100 बार से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को हटाने का काम कांग्रेस ने किया. यह बात वह सही कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी होती, तो निश्चित वह आपातकाल जैसे कोई काम करतीं.

अगर सोनिया गांधी, अशोक गहलोत की सरकार आ जाए, तो वह तुस्टीकरण कर देश को तानाशाही की तरफ ले जाएंगे. इसलिए जनता ने उन्हें घर बैठा दिया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवाल पर पूनियां ने कहा कि मैं पार्टी का अच्छा संतरी हूं और कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता ही रहूंगा. कार्यकर्ताओं को नसीहत मुझे भगवान बनाने की जररूत नहीं है. मैं जैसा हूं, जिस भूमिका में हूँ, मैं पूरी तरह संतुष्ठ हूं, मैं संतरी रहकर ही उनकी सेवा कर पाऊंगा.