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अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

Rajasthan Politics: अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया ने पलटवार किया है. सतीश पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में दो ही भले आदमी हैं एक राहुल गांधी और दूसरे अशोक गहलोत…

Edited byAman Singh
Published: Jun 15, 2026, 05:17 PM|Updated: Jun 15, 2026, 05:17 PM
अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने हैं. अशोक गहलोत द्वारा भाजपा पर किए गए टिप्पणी को लेकर सतीश पूनिया ने पलटवार किया है. सतीश पूनिया भरतपुर दौरे पर आए. इस दौरान अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया ने पलटवार किया.

सतीश पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में दो ही भले आदमी हैं एक राहुल गांधी और दूसरे अशोक गहलोत... क्योंकि राहुल गांधी देश में होते हैं और अशोक गहलोत प्रदेश में होते हैं, तो हमें आसानी होती है, लेकिन अशोक गहलोत जी ने बयान देकर, खासतौर से जून के महीने में यह बयान देकर याद दिला दिया कि 25 जून वह तारीख है, जो देश में आपातकाल के इतिहास को बताती है.

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यह वही अशोक गहलोत, वही इंदिरा गांधी हैं जब 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था. लोग 19 महीने जेल में रहे थे उनको करेक्ट करना चाह रहा हूं कि यही वही राहुल गांधी हैं, जो संविधान की किताब लेकर घूमते हैं. देश के बाहर भी देश को बदनाम करते हैं.

पूनिया ने आगे कहा कि अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि वह यह बताएं कि देश मे सबसे ज्यादा भारत के संविधान 356 का दुरुपयोग किसने किया. 100 बार से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को हटाने का काम कांग्रेस ने किया. यह बात वह सही कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी होती, तो निश्चित वह आपातकाल जैसे कोई काम करतीं.

अगर सोनिया गांधी, अशोक गहलोत की सरकार आ जाए, तो वह तुस्टीकरण कर देश को तानाशाही की तरफ ले जाएंगे. इसलिए जनता ने उन्हें घर बैठा दिया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवाल पर पूनियां ने कहा कि मैं पार्टी का अच्छा संतरी हूं और कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता ही रहूंगा. कार्यकर्ताओं को नसीहत मुझे भगवान बनाने की जररूत नहीं है. मैं जैसा हूं, जिस भूमिका में हूँ, मैं पूरी तरह संतुष्ठ हूं, मैं संतरी रहकर ही उनकी सेवा कर पाऊंगा.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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