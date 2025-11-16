दहेज की मांग या हत्या की साजिश? BJP युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री की पत्नी मृत, शरीर पर मिले चोटों के निशान

Rajasthan News: भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मच गया. पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया. परिवार गुपचुप अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की दहेज उत्पीड़न और हत्या के शक में जांच शुरू कर दी है.
Bharatpur News: भरतपुर के सेवर थाना इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महिला के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. पीहर पक्ष के लोग महिला के शव का गुपचुप अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे. उससे पहले पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया. आज महिला के शव का अंतिम संस्कार किया गया.
महिला के पिता ओमप्रकाश निवासी लुहासा गांव थाना नदबई ने बताया कि हमने अपनी बेटी प्रियंका की शादी आकाश निवासी पीदावली गांव थाना बयाना से 24 नवंबर 2018 में की थी. शादी में मैंने करीब 20 लाख रुपये खर्च किया था. शादी के बाद से ही आकाश के परिजन प्रियंका को परेशान करते थे. ससुराल वाले प्रियंका से दहेज़ लाने की कहते और उसे प्रताड़ित करते. कई बार प्रियंका ने हमें इसके बारे में बताया तो, हमने उनकी मांगे पूरी भी कि लेकिन, धीरे-धीरे उनकी मांगे बढ़ती गई.
ओमप्रकाश ने बताया कि पदावली गांव में हमारे रिश्तेदार रहते हैं. उन्होंने हमें सूचना दी कि प्रियंका की मौत हो गई है. उसके ससुराल वाले उसका शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं. जिसके बाद ओमप्रकाश ने आकाश और उसके परिजनों को फोन किया लेकिन, वह ओमप्रकाश को गुमराह करते रहे. ओमप्रकाश ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी. जिसके बाद बयाना थाना पुलिस आकाश के घर पहुंची. कुछ देर बाद प्रियंका के परिजन भी आकाश के गांव पीदावली पहुंच गए.
वहां पर प्रियंका के शव के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी. पुलिस ने शव को चेक किया तो, उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे. साथ ही गले पर भी नीले रंग के निशान थे. पुलिस ने कल ही शव को कब्जे लेकर आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में पहुंचाया. आज सुबह प्रियंका के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. प्रियंका और आकाश के एक बेटा युवराज (7) और बेटी काव्य (5) की है. आकाश फाइनेंस का काम करता है. घटना शाम करीब 5 बजे की है. प्रियंका का पति आकाश बीजेपी युवा मोर्चा में महामंत्री के पद पर रह चुका है.
ओमप्रकाश का आरोप है कि आकाश और उसके परिजनों ने प्रियंका की हत्या की है. आकाश हाल में सेवर थाना इलाके स्थित गणेश कॉलोनी में रहता है. गणेश कॉलोनी के मकान पर प्रियंका की हत्या कर उसके शव को पीदावली ले गए. वहां वह प्रियंका के शव का अंतिम संस्कार करना चाहते थे. उससे पहले पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया.
सेवर थाना अधिकारी सतीश चंद ने बताया की कल सूचना मिली थी कि एक महिला की मौत हो गई है. जिसके शव को पीदावली गांव में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरबीएम अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. मौके पर FSL की टीम साक्ष्य जुटा रही है. सभी एंगल से जांच की जा रही है. पीहर पक्ष ने ही हमें सूचना दी थी.
