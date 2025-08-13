Sawai Madhopur News: बाघों की सुरक्षा करेंगे स्निफर डॉग, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक रहेगी निगरानी, तैनात हो रहा स्क्वायड...

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पहली बार स्निफर डॉग स्क्वायड की तैनाती की गई है. पंचकूला के आइटीबीपी केंद्र से सात महीने की ट्रेनिंग प्राप्त बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल का डॉग 'लकी' अपने हैंडलर मुकुट मीणा और असिस्टेंट रोहित मीणा के साथ पार्क में कार्यवाही करेगा.

विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) द्वारा स्पॉन्सर्ड यह डॉग अपराध में संलिप्त लोगों की पहचान कर वन विभाग को सहायता प्रदान करेगा. सीसीएफ एवं फील्ड डायरेक्टर के.आर. अनूप ने बताया कि इस स्क्वायड की तैनाती से रणथंभौर में वन्यजीव संरक्षण और अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी.

राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, में वन्यजीवों के शिकार को रोकने के लिए वन विभाग ने एक अभिनव पहल शुरू की है. इसके तहत रणथंभौर में पहली बार स्निफर डॉग स्क्वायड की तैनाती की गई है. इससे पहले वन्यजीव शिकार को रोकने के लिए यहां शिकार विरोधी केंद्र (एंटी पोचिंग सेंटर) की स्थापना की जा चुकी है.

स्निफर डॉग स्क्वायड न केवल शिकार की घटनाओं को रोकने में प्रभावी साबित होगा, बल्कि शिकार और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल शिकारियों की पहचान कर वनकर्मियों को उनकी गिरफ्तारी में भी सहायता प्रदान करेगा. यह कदम रणथंभौर में वन्यजीव संरक्षण को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों के शिकार को रोकने के लिए तैनात स्निफर डॉग स्क्वायड की मादा डॉग लूसी अपनी असाधारण सूंघने की क्षमता से शिकारियों और संदिग्ध वस्तुओं का पता लगाने में माहिर है. पंचकूला के आइटीबीपी केंद्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त लूसी किसी भी वस्तु की गंध से अपराध स्थल और उसमें शामिल आरोपियों तक आसानी से पहुंच सकती है.

वन विभाग के अनुसार, लूसी की तैनाती से रणथंभौर में वन्यजीवों के शिकार पर प्रभावी अंकुश लगेगा, जिससे शिकारियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी में वनकर्मियों को महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी. यह कदम वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक मजबूत पहल है.

