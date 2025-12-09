भरतपुर में रिटायर्ड डिप्टी जेलर के घर बड़ी चोर, 10 तोला सोना और 1 किलो चांदी के जेवर गायब

Bharatpur Chori News: भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके की न्यू पुष्प वाटिका कॉलोनी में एक रिटायर्ड डिप्टी जेलर के घर को चोरों ने निशाना बनाया है. चोर घर से करीब 10 तोला सोना और 1 किलो चांदी के जेवर सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए. घटना के समय घर के सभी सदस्य रिश्तेदार के यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे.

रिश्तेदार के घर जाने पर ताला टूटा

पीड़ित रिटायर्ड डिप्टी जेलर सुरजीत सिंह ने बताया कि वह रूपवास में एक रिश्तेदारी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. घर पर उनकी पत्नी किरणदेई और नातिन थीं. रात करीब 9 बजे उनकी पत्नी घर पर ताला लगाकर अपनी नातिन के साथ पड़ोसियों के यहां चली गईं, जहां वह अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थीं.रात करीब 11 बजे जब सुरजीत सिंह वापस घर पहुंचे और पड़ोस के घर से अपनी पत्नी को बुलाकर लाए, तो उन्होंने घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ पाया. अंदर आकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था.

लाखों के गहने और नकदी चोरी

घर की तलाशी लेने पर पता चला कि चोरों ने घर से 10 तोला सोने के आभूषण और 1 किलो चांदी के जेवर चुरा लिए हैं. इसके अलावा, एक 15 हजार रुपये की घड़ी और अन्य कीमती सामान भी गायब है.घटना की जानकारी तत्काल चिकसाना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुटी हुई है. पीड़ित परिवार इस चोरी की घटना से सदमे में है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-