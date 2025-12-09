Zee Rajasthan
भरतपुर में रिटायर्ड डिप्टी जेलर के घर बड़ी चोर, 10 तोला सोना और 1 किलो चांदी के जेवर गायब

Rajasthan News: भरतपुर के चिकसाना इलाके में रिटायर्ड डिप्टी जेलर सुरजीत सिंह के घर पर चोरों ने धावा बोला. चोर घर से करीब 10 तोला सोना और 1 किलो चांदी के जेवर चुरा ले गए. चोरी तब हुई जब परिवार के सदस्य रिश्तेदार के यहां गए थे.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 09, 2025, 05:26 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 05:26 PM IST

Bharatpur Chori News: भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके की न्यू पुष्प वाटिका कॉलोनी में एक रिटायर्ड डिप्टी जेलर के घर को चोरों ने निशाना बनाया है. चोर घर से करीब 10 तोला सोना और 1 किलो चांदी के जेवर सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए. घटना के समय घर के सभी सदस्य रिश्तेदार के यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे.

रिश्तेदार के घर जाने पर ताला टूटा
पीड़ित रिटायर्ड डिप्टी जेलर सुरजीत सिंह ने बताया कि वह रूपवास में एक रिश्तेदारी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. घर पर उनकी पत्नी किरणदेई और नातिन थीं. रात करीब 9 बजे उनकी पत्नी घर पर ताला लगाकर अपनी नातिन के साथ पड़ोसियों के यहां चली गईं, जहां वह अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थीं.रात करीब 11 बजे जब सुरजीत सिंह वापस घर पहुंचे और पड़ोस के घर से अपनी पत्नी को बुलाकर लाए, तो उन्होंने घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ पाया. अंदर आकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था.

लाखों के गहने और नकदी चोरी
घर की तलाशी लेने पर पता चला कि चोरों ने घर से 10 तोला सोने के आभूषण और 1 किलो चांदी के जेवर चुरा लिए हैं. इसके अलावा, एक 15 हजार रुपये की घड़ी और अन्य कीमती सामान भी गायब है.घटना की जानकारी तत्काल चिकसाना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुटी हुई है. पीड़ित परिवार इस चोरी की घटना से सदमे में है.

