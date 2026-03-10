गुलाबी पत्थर खनन क्षेत्र में बढ़ा विवाद, वैध लीज पर उड़ाया ड्रोन, कई पर मुकदमा

Bharatpur News: देश-दुनिया में प्रसिद्ध बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर खनन क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है. पहाड़पुर माइनिंग सोसायटी से जुड़ी लीज संख्या 43 के मैनेजर ने रूपवास प्रधान के पति सहित कई नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
Bharatpur News: देश-दुनिया में प्रसिद्ध बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर खनन क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है. क्षेत्र की एक वैध खनन लीज (लीज संख्या 43) के मैनेजर ने रूपवास प्रधान के पति सहित कई नामजद लोगों के खिलाफ अवैध रूप से ड्रोन उड़ाने, निजता का उल्लंघन करने और सरकारी स्वीकृत कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया है.
पहाड़पुर माइनिंग सोसायटी से जुड़ी लीज संख्या 43 के मैनेजर अजय कुमार मिश्रा द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को आरोपी मुलायम सिंह, साहबसिंह, नवलकिशोर उर्फ राजू रसीलपुर और ड्रोन संचालक रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वैध खनन क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया.
आरोप है कि ये लोग वन संरक्षित क्षेत्र और निजी लीज क्षेत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे. रिपोर्ट के मुताबिक, मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने ड्रोन संचालक रामेश्वर प्रसाद को ड्रोन और मोबाइल सहित रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. प्राथमिक पूछताछ और मोबाइल कॉल डिटेल्स से पुष्टि हुई है कि उसे मुलायम सिंह और साहबसिंह के कहने पर वहां भेजा गया था.
मैनेजर का आरोप है कि आरोपी एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे हैं. साजिश के तहत पत्थर खरीदने वाले व्यापारियों को डराया जा रहा है, ताकि पट्टाधारकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़े. मैनेजर ने इसे निजता का सीधा उल्लंघन और वैध व्यवसाय में हस्तक्षेप करार दिया है.
गौरतलब है कि बीते दिनों ही रॉयल्टी कंपनी ने भी रूपवास प्रधान के पति व अन्य लोगों के खिलाफ रॉयल्टी नाका बंद कराने और 5 लाख की रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी. अब खनन मैनेजर द्वारा दर्ज कराए गए इस नए मामले ने क्षेत्र में राजनीतिक और व्यापारिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं. पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है और पकड़े गए ड्रोन संचालक से पूछताछ जारी है.
