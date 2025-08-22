Sawai Madhopur Big Breaking: सूरवाल बांध में बड़ा हादसा, बांध में डूबी नाव, पलटने के बाद कई लोग लापता!

Sawai Madhopur Big Breaking: सवाई माधोपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सूरवाल बांध में एक नाव के पलटने से हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि नाव में 8 से 10 लोग सवार थे, जब यह हादसा हुआ. नाव अचानक बांध की चादर के तेज बहाव में फंसकर पलट गई.

स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए 3 से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन बाकी लोगों और नाव का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और मौके पर NDRF की टीम को बुलाया गया है. बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है, और टीमें शेष लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं. इस हादसे ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, और स्थानीय लोग प्रशासन से तेजी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.