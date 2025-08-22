Zee Rajasthan
mobile app

Sawai Madhopur Big Breaking: सूरवाल बांध में बड़ा हादसा, बांध में डूबी नाव, पलटने के बाद कई लोग लापता!

Big Breaking News: सवाई माधोपुर में सूरवाल बांध में नाव पलटी, 8-10 लोग थे सवार. ग्रामीणों ने 3-4 को बचाया, बाकियों का पता नहीं. NDRF की टीम मौके पर, बचाव कार्य शुरू. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 22, 2025, 15:30 IST | Updated: Aug 22, 2025, 15:30 IST

Trending Photos

उदयपुर में मौसम ने ली करवट, जानें अगले 24 घंटों में कहां होगी बारिश और मिलेगी गर्मी से राहत
6 Photos
Udaipur Weather

उदयपुर में मौसम ने ली करवट, जानें अगले 24 घंटों में कहां होगी बारिश और मिलेगी गर्मी से राहत

राजस्थान में यहां आज भी सुनाई देती हैं दर्दनाक सिसकियां, सफेद कपड़ों में दिखते हैं साये!
6 Photos
chittorgarh fort

राजस्थान में यहां आज भी सुनाई देती हैं दर्दनाक सिसकियां, सफेद कपड़ों में दिखते हैं साये!

दूल्हा-दुल्हन को खाट पर उछालते हैं लोग! राजस्थान का अनोखा शादी वाला रिवाज
7 Photos
Rajasthan Rituals

दूल्हा-दुल्हन को खाट पर उछालते हैं लोग! राजस्थान का अनोखा शादी वाला रिवाज

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 24 जिलों के भारी आज का दिन, भयंकर बारिश मचाएगी कहर, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 24 जिलों के भारी आज का दिन, भयंकर बारिश मचाएगी कहर, पढ़ें वेदर अपडेट

Sawai Madhopur Big Breaking: सूरवाल बांध में बड़ा हादसा, बांध में डूबी नाव, पलटने के बाद कई लोग लापता!

Sawai Madhopur Big Breaking: सवाई माधोपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सूरवाल बांध में एक नाव के पलटने से हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि नाव में 8 से 10 लोग सवार थे, जब यह हादसा हुआ. नाव अचानक बांध की चादर के तेज बहाव में फंसकर पलट गई.

स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए 3 से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन बाकी लोगों और नाव का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और मौके पर NDRF की टीम को बुलाया गया है. बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है, और टीमें शेष लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं. इस हादसे ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, और स्थानीय लोग प्रशासन से तेजी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

खबर अपडेट की जा रही है...

Trending Now


Tags

Trending news