Zee Rajasthan
भाद्रपद चतुर्थी पर चौथ का बरवाड़ा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, गूंजे जयकारे

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चौथ माता का मंदिर का मंदिर है, जहां आज यानी भाद्रपद चतुर्थी पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Arvind singh
Published: Aug 12, 2025, 13:19 IST | Updated: Aug 12, 2025, 13:19 IST

भाद्रपद चतुर्थी पर चौथ का बरवाड़ा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, गूंजे जयकारे

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में आज भाद्रपद चतुर्थी के पावन अवसर पर भक्तिभाव का अद्भुत नजारा देखने को मिला. सुबह से ही मां चौथ भवानी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े.

ऐतिहासिक चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित प्रसिद्ध चौथ माता मंदिर में भाद्रपद चतुर्थी के मौके पर आस्था का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह की पहली किरण के साथ ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिर की ओर बढ़ने लगीं और 'जय चौथ भवानी' के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. दूर-दराज से आए श्रद्धालु पैदल यात्रा कर माता के दरबार पहुंचे, वहीं कुछ भक्तों ने कनक दंडक करते हुए अपनी अटूट आस्था प्रकट की.
मंदिर में प्रवेश से पहले भक्तों ने पवित्र चौथ माता सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और फिर माता को फूल-माला, नारियल और भोग अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की.

भक्त मनीष दास जी ने बताया कि यहां आकर मन को अद्भुत शांति मिलती है. वहीं, ज्योति नामक श्रद्धालु ने इसे माता की अनुपम कृपा बताया. भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. इस बार विशेष रूप से वाहनों को मेला मैदान तक आने की अनुमति दी गई और निकास के लिए अलग मार्ग तय किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को आसानी रही.

भक्ति, उत्साह और विश्वास से सराबोर चौथ का बरवाड़ा का यह आयोजन भाद्रपद चतुर्थी पर आस्था के संगम का अद्वितीय उदाहरण बना.

बता दें कि चौथ माता का मंदिर सवाई माधोपुर जिले के बरवाड़ा गांव में है, जो करीब एक हजार फीट की ऊंचाई पर अरावली पर्वत पर बसा हुआ है, जहां पर चौथ माता के अलावा भगवान गणेश और भैरव बाबा की मूर्तियां भी हैं.
यह मंदिर जन आस्था का केन्द्र है और यहां का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है.

