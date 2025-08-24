Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर में राहत कार्य के दौरान हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली का बिगड़ा संतुलन, मची अफरा-तफरी

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल इलाके में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच राहत कार्यों में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया. सूरवाल मेगा हाईवे पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री और नाव लेकर जा रही एनडीआरएफ की एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ट्रॉली में रखी भारी नाव के नीचे एक जवान दब गया.

इस हादसे ने इलाके में हड़कंप मचा दिया, लेकिन गनीमत रही कि साथी जवानों ने तत्परता दिखाते हुए मशीन की मदद से नाव को उठाकर अपने साथी की जान बचा ली. इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जो राहत की बात रही. जिला प्रशासन ने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई हैं, और हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

सूरवाल बांध के आसपास के गांवों में जलभराव के कारण कई रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते प्रशासन ने बचाव कार्यों को और तेज कर दिया है.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की बेहतर व्यवस्था और तत्काल राहत की मांग की है. बाढ़ के कारण कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है.

