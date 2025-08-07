Zee Rajasthan
mobile app

Sawai Madhopur: आंगनवाड़ी बनी खतरे का घर! टपकती छत, गिरता मलबा और मासूम जिंदगियां दांव पर

Sawai Madhopur News: अल्लापुर की आंगनबाड़ी बच्चों के लिए शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि खतरे का घर बन गई है. जर्जर छत से टपकता पानी और गिरता मलबा बच्चों की जान को खतरे में डाल रहा है.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Arvind singh
Published: Aug 07, 2025, 19:48 IST | Updated: Aug 07, 2025, 19:48 IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बस कुछ देर में आसमान से बरसने वाली है आफत, 5 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बस कुछ देर में आसमान से बरसने वाली है आफत, 5 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Didwana News : कुचामनसिटी में मुस्लिम भाई बना रहे राखियां, यूपी-एमपी में भी डिमांड
7 Photos
Didwana News

Didwana News : कुचामनसिटी में मुस्लिम भाई बना रहे राखियां, यूपी-एमपी में भी डिमांड

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह
7 Photos
rajasthan tourism

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह

Sawai Madhopur: आंगनवाड़ी बनी खतरे का घर! टपकती छत, गिरता मलबा और मासूम जिंदगियां दांव पर

Rajasthan News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में खंडार उपखंड क्षेत्र के अल्लापुर गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र नन्हे बच्चों के लिए शिक्षा का स्थान कम और खतरे का गड्ढा ज्यादा बन चुकी है. बीते पांच वर्षों से बारिश के मौसम में छत से पानी टपकने और मलबा गिरने की शिकायतें लगातार की जा रही हैं, लेकिन विभाग अब तक आंखें मूंदे बैठा है. ग्रामीण महिलाओं ने अब प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की है.

ग्रामीण महिला रेखा राव ने क्षतिग्रस्त छत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और अधिकारियों को भेजते हुए कहा कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, तब तक विभाग नहीं जागेगा क्या? छत की हालत इतनी खराब है कि सरिए तक बाहर निकल आए हैं, और हर रोज मलबा गिरता है. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में भारी डर और नाराजगी है. महिलाएं कह रही हैं कि हम बच्चों को डरते हुए आंगनवाड़ी भेजते हैं, लेकिन और कोई विकल्प नहीं बचा.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीता शर्मा का कहना है कि हर साल छत की मरम्मत के लिए रिपोर्ट भेजी जाती है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती. विभागीय लापरवाही ने बच्चों के भविष्य के साथ-साथ उनके जीवन को भी खतरे में डाल दिया है. झालावाड़ हादसे के बाद पूरे प्रदेश में जर्जर सरकारी भवनों की स्थिति को लेकर समीक्षा शुरू की गई थी, लेकिन अल्लापुर की आंगनवाड़ी उस समीक्षा के दायरे में नहीं आ पाई. ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार विभाग को लिखित व मौखिक रूप से इस समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन आज तक मरम्मत नहीं हुई.

Trending Now

अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र मरम्मत नहीं कराई गई तो वे सामूहिक रूप से प्रदर्शन करेंगे. यह मामला ना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि मासूम बच्चों की सुरक्षा से खुला खिलवाड़ भी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news