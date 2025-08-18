Zee Rajasthan
mobile app

Sawai Madhopur News: बाघ टी-120 गणेश की हालत गंभीर, ट्यूमर और टूटा कैनाइन बढ़ा रहे वन विभाग की टेंशन

Sawai Madhopur News: रणथंभौर नेशनल पार्क बाघ के दांये पैर के ऊपर गर्दन की तरफ एक गांठ देखी गई थी. बाघ का एक कैनाइन भी टूटा था. अब यह ट्यूमर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. जिसने वन विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 18, 2025, 12:33 IST | Updated: Aug 18, 2025, 12:33 IST

Trending Photos

राजस्थान की वो परंपरा, जहां मौत के बाद बेटी को ही करना होता है ये काम!
7 Photos
Rajasthan Rituals

राजस्थान की वो परंपरा, जहां मौत के बाद बेटी को ही करना होता है ये काम!

Karauli Weather: करौली में मौसम का बड़ा ट्विस्ट! दोपहर से बारिश की एंट्री, पढ़ें पूरा अपडेट
6 Photos
Karauli News

Karauli Weather: करौली में मौसम का बड़ा ट्विस्ट! दोपहर से बारिश की एंट्री, पढ़ें पूरा अपडेट

राजस्थान के 24 जिलों में भारी से अति बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 24 जिलों में भारी से अति बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

Dungarpur Weather: डूंगरपुर में भारी बारिश मचाएगी उत्पात! मौसम विभाग ने जारी किया स्पेशल अलर्ट
6 Photos
dungarpur weather

Dungarpur Weather: डूंगरपुर में भारी बारिश मचाएगी उत्पात! मौसम विभाग ने जारी किया स्पेशल अलर्ट

Sawai Madhopur News: बाघ टी-120 गणेश की हालत गंभीर, ट्यूमर और टूटा कैनाइन बढ़ा रहे वन विभाग की टेंशन

Sawai Madhopur News: रणथंभौर नेशनल पार्क बाघों की अठखेलियाँ को लेकर विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है. पार्क में बाघों की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए वन विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है, नेशनल पार्क से बाघों के मूवमेंट की लगातार सूचनाओं आती रहती है रणथंभौर नेशनल पार्क से कल शाम एक ऐसी ही सूचना वन्य जीव प्रेमियों को सुनने को मिली जिसमें रणथंबोर के बाघ टी 120 अर्थात गणेश को लेकर कुछ चिंता की बात सामने आ रही है. बताते चले की रणथंभौर के बाघ टी-120 गणेश का करीब डेढ़ माह पहले ट्यूमर का फोटो सामने आया था.

बाघ के दांये पैर के ऊपर गर्दन की तरफ एक गांठ देखी गई थी. बाघ का एक कैनाइन भी टूटा था. अब यह ट्यूमर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. जिसने वन विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है. फिलहाल वन विभाग की ओर से बाघ गणेश का वीडियो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली और इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भेजा गया है. अब वहां से निर्देश मिलने के बाद बाघ का उपचार शुरू किया जाएगा.

दरअसल, कल शाम को बाघ टी-120 गणेश त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर मूवमेंट करता दिखाई दिया था. इस दौरान मौजूद लोगों ने बाघ गणेश का वीडियो शूट किया. बाघ गणेश करीब 15 से 20 मिनट सड़क पर चहलकदमी करता दिखा था. इस दौरान वीडियो देखने पर पता चला कि बाघ गणेश का ट्यूमर बड़ा हो गया है.

Trending Now

रणथंभौर टाइगर रिजर्व फर्स्ट के DFO रामानंद भाकर ने बताया कि फिलहाल वन विभाग की ओर बाघ की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है. बाघ के वीडियो उच्चाधिकारियों सहित विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजें गए. जल्द ही रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि बाघ ट्रीटमेंट करना है या इसकी सर्जरी करनी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhunjhunu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news