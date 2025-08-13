Zee Rajasthan
mobile app

Sawai Madhopur News: झोझेश्वर महादेव झरने पर सेल्फी के चक्कर मे जान जोखिम में डाल रहे है लोग, सुरक्षा इंतज़ाम नदारद

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर के झोझेश्वर महादेव झरने पर पर्यटकों की जान जोखिम में! तेज बहाव और गहराई के बावजूद सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं. स्थानीय विधायक ने प्रशासन से सुरक्षा बंदोबस्त की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 13, 2025, 16:35 IST | Updated: Aug 13, 2025, 16:35 IST

Trending Photos

चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल
6 Photos
Chittorgarh News

चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल

15 अगस्त को बच्चों के साथ पिकनिक जाने का है प्लान, तो राजस्थान के इन जगहों पर मिलेगी फ्री एंट्री
8 Photos
rajasthan tourism

15 अगस्त को बच्चों के साथ पिकनिक जाने का है प्लान, तो राजस्थान के इन जगहों पर मिलेगी फ्री एंट्री

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट

तालाब पूजन से खीरा काटने तक, क्या आप जानते हैं राजस्थान की अनोखी जन्माष्टमी रस्में
8 Photos
Janmashtami 2025

तालाब पूजन से खीरा काटने तक, क्या आप जानते हैं राजस्थान की अनोखी जन्माष्टमी रस्में

Sawai Madhopur News: झोझेश्वर महादेव झरने पर सेल्फी के चक्कर मे जान जोखिम में डाल रहे है लोग, सुरक्षा इंतज़ाम नदारद

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के झोझेश्वर महादेव झरने पर बरसात के मौसम में पर्यटकों का तांता लगा है. तेज बहाव और गहराई के बावजूद यहां न तो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, न ही कोई पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था. लोग सेल्फी और नहाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जबकि पिछले वर्षों में यहां हादसों में कहीं लोगों की जान जा चुकी हैं. झोझेश्वेर महादेव झरने से पानी करीब 100 फीट ऊंची पहाड़ी से पूरे बेग के साथ नीचे गिरता है.

ऐसे में लोग लाफ़रवाही बरतते हुए ऊँचाई से गिरने वाले झरने के नीचे नहाने के लिए पहुँच जाते है और हादसें का शिकार बन जाते है.ऐसे में लाफ़रवाही बरतने वाले लोगों को रोकने टोकने वाला कोई नजर नही आता स्थानीय विधायक जितेंद्र गोठवाल ने भी यहाँ हुए हादसों पर संज्ञान लेकर प्रशासन से सुरक्षा बंदोबस्त की मांग की लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इंतजामात नही किये गए.

खबर:- सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लहसोड़ा के पास स्थित झोझेश्वर महादेव झरना इन दिनों पूरे वेग से बह रहा है. रोजाना सवाई माधोपुर, जयपुर और आसपास के गांवों—लहसोडा, अजीतपुरा, बोदल, डांगरवाड़ा, जेतपुर, सुखवास, अल्लापुर, पाली, फरिया, गोपालपुरा, मीनाखेड़ी, क्यारदा खुर्द, दौलतपुरा, सत्रह मील, सोनकच्छ और खंडार से सैकड़ों लोग यहां पिकनिक मनाने और नहाने पहुंच रहे हैं.

Trending Now

तेज बहाव और गहरे पानी के बावजूद यहां न तो सुरक्षा बैरिकेड लगाए गए हैं और न ही सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने बरसात की शुरुआत में ही झोझेश्वर महादेव, अमरेश्वर महादेव और शोलेश्वर महादेव जैसे स्थलों पर सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया.

बैकग्राउंड:- ग्रामीणों के अनुसार, झरना इतना गहरा है कि जरा-सी चूक भी जानलेवा हो सकती है. पिछले वर्षों में यहां दो लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है, बावजूद इसके इस बार भी लापरवाही बरती जा रही है. पर्यटक बिना किसी भय के झरने के नीचे जाकर नहा रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news