एक महीने से नलों में आ रहा गंदा पानी, सरकारी दावे फेल, ग्रामीण परेशान

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है. अधिकारी बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन बहरावंडा खुर्द के लोगों को आज भी साफ पानी नसीब नहीं हो रहा. नलों से गंदा पानी आ रहा है. समय तय नहीं है और ग्रामीण मजबूरी में यही पानी पीने को विवश हैं. सवाल ये है कि आखिर कब उन्हें शुद्ध पेयजल मिलेगा.

आपको बता दें कि सवाई माधोपुर जिले के बहरावंडा खुर्द कस्बे में पिछले एक महीने से पेयजल संकट गहराता जा रहा है. स्थिति यह है कि कभी नलों में पानी आता ही नहीं और जब आता है, तो गंदगी और बदबू से भरा होता है. ग्रामीण घरेलू कार्यों तक में इस पानी का इस्तेमाल करने से कतरा रहे हैं.

कोली मोहल्ला, बैरवा मोहल्ला सहित कई इलाकों में गंदा पानी नलों से सप्लाई हो रहा है. पंचायत समिति सदस्य महेश महावर, राहुल महावर और अरविंद महावर ने बताया कि समस्या की जानकारी बार-बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन समाधान अब तक नहीं हुआ है.

पानी की सप्लाई का समय भी तय नहीं है. कभी सुबह 8 बजे, कभी 9 बजे, तो कभी 10 बजे नलों में पानी आता है. कई दिनों तक तो नल सूखे ही रहते हैं. इस अव्यवस्था से ग्रामीणों का दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

पिछले दिनों रात्रि चौपाल में भी ग्रामीणों ने इस मुद्दे को एसडीएम ज्योत्सना खेड़ा और तहसीलदार पुष्कर सिंह के सामने रखा था. अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया, मगर हालात जस के तस बने हुए हैं.

ग्रामीणों ने खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल से भी मांग की है कि चंबल नदी परियोजना के तहत बहरावंडा खुर्द और आसपास के दो दर्जन गांवों तक पेयजल पहुंचाया जाए. चुनावी घोषणा में भी विधायक ने इस वादे को दोहराया था. प्रदेश सरकार हर मंच पर 24 घंटे में पेयजल और बिजली समस्या का समाधान करने की बात करती है, लेकिन धरातल पर तस्वीर अलग है.

बहरावंडा खुर्द जैसे गांवों में विभागीय लापरवाही और घटिया सिस्टम की वजह से लोग महीनों से परेशान हैं. लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद समस्या जस की तस है. ग्रामीण अब साफ पानी की मांग को लेकर और मुखर हो रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर उनकी आवाज कब सुनी जाएगी.