'जाको राखे साइयां...' CCTV में कैद हुआ चमत्कार, चलती ट्रेन से गिरा यात्री बचा

Rajasthan News: सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर चलती हरिद्वार एक्सप्रेस से यात्री सतीश राजदेव गिर पड़े और ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच फंसते-फंसते बचे. मौके पर मौजूद आरपीएफ थानाधिकारी मानसिंह और उनके स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और दोबारा ट्रेन में बैठाया.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Arvind singh
Published: Aug 16, 2025, 17:24 IST | Updated: Aug 16, 2025, 17:24 IST

'जाको राखे साइयां...' CCTV में कैद हुआ चमत्कार, चलती ट्रेन से गिरा यात्री बचा

Rajasthan News: जाको राखे साइयां मार सके ना कोई... कहावत सवाई माधोपुर में चरितार्थ होती हुई दिखाई दी या यूं कहें कि करने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है. ऐसा ही वाक्य सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला. जब ट्रेन नंबर 19019 हरिद्वार एक्सप्रेस सवाई माधोपुर से गुजर रही थी. इसी दौरान पैसेंजर सतीश राजदेव चलती ट्रेन गिर गए. सतीश ट्रेन और प्लेट के बीच में आ गए, जिन्हें आरपीएफ थानाधिकारी मानसिंह और स्टाफ ने बचाया और सकुशल ट्रेन में बैठकर रवाना किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरपीएफ स्टाफ पैसेंजर को बचाता हुआ नजर आया.

दरअसल 15 अगस्त शुक्रवार को सवाई माधोपुर आरपीएफ थानाधिकारी CI मानसिंह, स्टाफ कॉन्स्टेबल राजेश कुमार, प्रहलाद मीणा, अमर सिंह पंवार, के साथ ट्रेनों की चेकिंग व सुरक्षित पास करने के लिए प्लेटफार्म नंबर एक पर मौजूद थे. इसी दौरान शाम 8:02 बजे हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म नंबर एक पर आई. ट्रेन 8:07 बजे रवाना हुई. ट्रेन के रवाना होते समय एक यात्री ने चलती ट्रेन में A-2 कोच के सामने चढ़ने का प्रयास किया और ट्रेन से गिर गया. यह पैसेंजर प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में आ गया, जिस पर आरपीएफ स्टाफ तत्काल दौड़कर पहुंचकर पैसेंजर को पकड़ कर बाहर खींचा गया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी.

नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सतीश राजदेव (61) पुत्र कोडाराम निवासी सिद्धि एल्टिक, A-1002 अल्थान रोड सूरत, गुजरात, कोच नंबर B- 1 के बर्थ संख्या 56 पर सूरत से हरिद्वार तक की यात्रा करना बताया. इस दौरान करीब ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट भी हुई, लेकिन आरपीएफ की सजगता के कारण पैसेंजर की जान बच गई. आरपीएफ थानाधिकारी मानसिंह ने बताया कि ऑपरेशन जीवन के आरपीएफ पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए सदैव तैयार रहती है.

