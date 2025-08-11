Zee Rajasthan
mobile app

सवाई माधोपुर: NH-552 हाईवे पर पैंथर ने भैंस का किया शिकार, देखने उमड़ी भीड़

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभ्यारण्य क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक पैंथर ने सरेआम भैंस का शिकार किया, जिसको देखने को लिए वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Arvind singh
Published: Aug 11, 2025, 14:05 IST | Updated: Aug 11, 2025, 14:05 IST

Trending Photos

भारत-पाक सीमा पर BSF का ये बड़ा कदम, 'ऑपरेशन अलर्ट' शुरू, देखें फोटोज…
7 Photos
jaisalmer news

भारत-पाक सीमा पर BSF का ये बड़ा कदम, 'ऑपरेशन अलर्ट' शुरू, देखें फोटोज…

Ajmer News: पुलिस के सामने बैरिकेट पर चढ़े, तेज आवाज में बजाया म्यूजिक, यूथ कांग्रेस का तगड़ा हल्लाबोल...
7 Photos
Ajmer Crime

Ajmer News: पुलिस के सामने बैरिकेट पर चढ़े, तेज आवाज में बजाया म्यूजिक, यूथ कांग्रेस का तगड़ा हल्लाबोल...

इस तरह बनाए मारवाड़ी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का अचार, हो जाएंगे स्वाद के दीवाने
8 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाए मारवाड़ी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का अचार, हो जाएंगे स्वाद के दीवाने

राजस्थान की वो अनोखी रस्म, जिसमें दुल्हन को ससुराल में पिलाई जाती है शराब!
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान की वो अनोखी रस्म, जिसमें दुल्हन को ससुराल में पिलाई जाती है शराब!

सवाई माधोपुर: NH-552 हाईवे पर पैंथर ने भैंस का किया शिकार, देखने उमड़ी भीड़

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे-552 पर रविवार शाम एक रोमांचक और खतरनाक नजारा देखने को मिला, जब पैंथर ने सरेआम भैंस का शिकार कर डाला.

आपको बता दें कि रणथंभौर अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित सवाई माधोपुर-श्योपुर मार्ग (NH-552) पर बोदल गांव के पास रविवार शाम एक पैंथर ने भैंस का शिकार कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पैंथर ने तेज गति से हमला कर भैंस को गिरा दिया और करीब 20 मिनट तक शिकार के पास बैठकर उसे खाता रहा.

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास से गुजर रहे वाहन चालक और स्थानीय लोग मौके पर रुक गए. कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो और फोटो लेना शुरू कर दिया, जिससे हाईवे पर जाम जैसी स्थिति बन गई.

Trending Now

जंगली जीवन में दुर्लभ दिखने वाले इस दृश्य को करीब से देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए. हालांकि, बढ़ती भीड़ और मानवीय हस्तक्षेप के चलते पैंथर ने अपना शिकार अधूरा छोड़ दिया और रणथंभौर अभ्यारण्य की ओर लौट गया.

वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से वन्यजीवों से दूरी बनाए रखने और ऐसे मौकों पर भीड़ न लगाने की अपील कीहै. उन्होंने चेतावनी दी कि पैंथर जैसे जंगली जानवर खतरा महसूस करने पर आक्रामक हो सकते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा दूरी बनाए रखना आवश्यक है.

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि रणथंभौर क्षेत्र में मानव और वन्यजीवों का आमना-सामना किसी भी समय हो सकता है, ऐसे में सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है.

बता दें कि रणथंभौर अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर सवाई माधोपुर-श्योपुर मार्ग गुजरता है. यह मार्ग रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से नहीं जाता है, लेकिन इसके आसपास से गुजरता है, जिससे वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा हो सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai Madhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news